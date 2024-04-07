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Бенефис Зубкова и Бондаренко. Шахтер – Рух 3:1. Видео голов и обзор матча
"Горняки" на "Арене Львов" переиграли местную команду
Фото: ФК Шахтар
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 23 тура чемпионата Украины, в котором "Шахтер" встречался с "Рухом". "Горняки" забили два быстрых гола усилиями Бондаренко. Ассистировал в обоих случаях Александр Зубков. К концу первого тайма львовяне отыграли один мяч, но во второй половине встречи Зубков отличился еще однажды – теперь уже голом.
"Шахтер" – "Рух" 3:1
Голы: Бондаренко 8, 16, Зубков 76 – Таллес 36
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