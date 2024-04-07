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Пушич – о Рухе: Эта команда находится на пятой строчке не просто так
Тренер горняков отдал должное львовянам
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Наставник "оранжево-черных" Марино Пушич подвел итоги матча 23-го тура против "Руха" (3:1).
“Прежде всего, мы играем в футбол так, чтобы забивать больше, чем соперник. Сегодня мы играли с сильным оппонентом, у которого много хороших технических игроков, и забитый ими гол был фантастическим. Думаю, мы достаточно хорошо защищались. Я бы больше переживал, если бы мы позволили создать больше возможностей у наших ворот. На мой взгляд, был только один такой момент, поэтому в этом плане моя команда сработала идеально.
Эта команда находится на пятой строчке в лиге не просто так. Они прилагают много сил и показывают очень хороший результат.
[О травме Эгиналду] Он быстро восстанавливался и тренировался с командой в течение двух недель, в предыдущей игре он отыграл один тайм, поэтому для нас это был неприятный сюрприз. Но мы увидим завтра, насколько серьезная травма.
В первые 20-25 минут мы действовали хорошо и играли фантастически. За этот период могли забить больше. Иногда бывает, когда ты играешь и ведешь в счете 2:0, команда может начать действовать беззаботно, а соперник играет решительно. И это тоже произошло с нами. Мы должны сделать выводы по этому тайму”, – отметил специалист.
Донецкая команда продолжает возглавлять таблицу (49 очков). "Рух" занимает 5-е место (39 баллов).
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