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Рунич: Ничего удивительного не случилось, просто Шахтер подтвердил свой высокий класс

Премьер-лига

Хавбек "Руха" прокомментировал поражение от "горняков"

Рунич: Ничего удивительного не случилось, просто Шахтер подтвердил свой высокий класс

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Василий Рунич поделился мыслями после матч 23-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

"Даже в противостоянии с грандом украинского футбола "Рух" пытался действовать в привычной манере, с акцентом на атаку, высокую интенсивность. Конечно, досадно, что пропустили два быстрых гола. Не думаю, что, как говорится, перегорели, просто где-то банально не хватило концентрации, не обошлось и без индивидуальных ошибок.

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Однако даже после такого неудачного начала "Рух" доказал, что способен добиваться перелома игры даже в поединке с фаворитом. Я не думаю, что "горняки" при счете 2:0 где-то сбавили обороты, считая, что дело сделано. Скорее, мы своей активностью усложнили им жизнь. Отыграли один мяч, были еще полумоменты отличиться. К сожалению, все испортил довольно курьезный третий пропущенный гол, что помогло номинальным хозяевам, как говорится, закрыть игру.

Следует отдать должное "Шахтеру", это команда со своим стилем, хорошим подбором исполнителей, а "Рух" еще только преодолевает этап становления, и тому даже поражение может многому научить. Вот почему сегодня ничего удивительного не случилось, просто чемпион подтвердил свой высокий класс. Нам следует тщательно поработать над ошибками, ведь в чемпионате интереснее всего еще впереди. Уже в следующем туре нас ждет еще одно испытание – с "Кривбассом", который также горит желанием взойти на пьедестал почета. Однако и у нас амбициозные планы", - сказал Рунич.

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 09:30
перед матчем рассказывали другое -знаем как играть и т.д.
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 09:30
перед матчем рассказывали другое -знаем как играть и т.д.
Ответить
0
0

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