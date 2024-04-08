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Рунич: Ничего удивительного не случилось, просто Шахтер подтвердил свой высокий класс
Хавбек "Руха" прокомментировал поражение от "горняков"
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Василий Рунич поделился мыслями после матч 23-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).
"Даже в противостоянии с грандом украинского футбола "Рух" пытался действовать в привычной манере, с акцентом на атаку, высокую интенсивность. Конечно, досадно, что пропустили два быстрых гола. Не думаю, что, как говорится, перегорели, просто где-то банально не хватило концентрации, не обошлось и без индивидуальных ошибок.
Однако даже после такого неудачного начала "Рух" доказал, что способен добиваться перелома игры даже в поединке с фаворитом. Я не думаю, что "горняки" при счете 2:0 где-то сбавили обороты, считая, что дело сделано. Скорее, мы своей активностью усложнили им жизнь. Отыграли один мяч, были еще полумоменты отличиться. К сожалению, все испортил довольно курьезный третий пропущенный гол, что помогло номинальным хозяевам, как говорится, закрыть игру.
Следует отдать должное "Шахтеру", это команда со своим стилем, хорошим подбором исполнителей, а "Рух" еще только преодолевает этап становления, и тому даже поражение может многому научить. Вот почему сегодня ничего удивительного не случилось, просто чемпион подтвердил свой высокий класс. Нам следует тщательно поработать над ошибками, ведь в чемпионате интереснее всего еще впереди. Уже в следующем туре нас ждет еще одно испытание – с "Кривбассом", который также горит желанием взойти на пьедестал почета. Однако и у нас амбициозные планы", - сказал Рунич.
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