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Хавбек ЛНЗ: Верю в команду в матче против Динамо

Премьер-лига
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Арад Бар пропустит поединок с киевлянами

Хавбек ЛНЗ: Верю в команду в матче против Динамо

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Полузащитник "ЛНЗ" Арад Бар заявил, что жалеет о красной карточки, которую получил в матче 22-го тура УПЛ с "Рухом" (0:1).

- Матч против "Динамо" ты пропускаешь из-за удаления. Не жалеешь о красной в матче с "Рухом"?

- Конечно, жалею, но даже если бы я не получил красную карточку в концовке, все равно бы пропустил [выезд в столицу], потому что имел четыре желтые карточки. Но в любом случае я сожалею о своей ошибке и мне очень жаль, что мы потеряли важное очко. Однако это футбол, я извлек из этого уроки и буду двигаться дальше.

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- Можно ли было избежать степпинга в штрафной площадке?

- Да, конечно, но я был уставший и пытался перехватить мяч. К сожалению, это часть футбола

- Какая сейчас атмосфера в команде после двух поражений подряд?

- Конечно, все были расстроены после поражений, но мы - профессионалы, поэтому должны все забыть и быстро двигаться дальше. Сейчас и энергия хорошая и я доверяю и верю в команду против "Динамо", - поделился Барр.

Матч "Динамо" - "ЛНЗ" состоится сегодня, 8 апреля и начнется в 15:30.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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