Верес провел кадровые изменения в менеджменте

"Верес" объявил о кадровых изменениях в звене управления информационной службой и детской футбольной академией.

Евгений Кучин, который до сих пор возглавлял информационную службу "красно-черных", отныне будет исполнять обязанности директора детской футбольной академии "Верес". Ранее эту должность с выполнением функций главного тренера клуба совмещал Олег Шандрук.

Обязанности руководителя информационной службы ровенского клуба отныне будет исполнять СММ-менеджер "красно-черных" Александр Мычко.

Старший тренер команды "Верес" U-19 Станислав Упилков будет совмещать эту должность с выполнением функций старшего тренера детской футбольной академии ровенчан и отслеживать развитие молодых воспитанников в футбольной пирамиде клуба.