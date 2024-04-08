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Верес провел кадровые изменения в менеджменте

Премьер-лига

В структуре ровенского клуба произошло изменения

Верес провел кадровые изменения в менеджменте

НК "Верес"

Новина українською

"Верес" объявил о кадровых изменениях в звене управления информационной службой и детской футбольной академией.

Евгений Кучин, который до сих пор возглавлял информационную службу "красно-черных", отныне будет исполнять обязанности директора детской футбольной академии "Верес". Ранее эту должность с выполнением функций главного тренера клуба совмещал Олег Шандрук.

Обязанности руководителя информационной службы ровенского клуба отныне будет исполнять СММ-менеджер "красно-черных" Александр Мычко.

Старший тренер команды "Верес" U-19 Станислав Упилков будет совмещать эту должность с выполнением функций старшего тренера детской футбольной академии ровенчан и отслеживать развитие молодых воспитанников в футбольной пирамиде клуба.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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