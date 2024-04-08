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Верес провел кадровые изменения в менеджменте
В структуре ровенского клуба произошло изменения
НК "Верес"
"Верес" объявил о кадровых изменениях в звене управления информационной службой и детской футбольной академией.
Евгений Кучин, который до сих пор возглавлял информационную службу "красно-черных", отныне будет исполнять обязанности директора детской футбольной академии "Верес". Ранее эту должность с выполнением функций главного тренера клуба совмещал Олег Шандрук.
Обязанности руководителя информационной службы ровенского клуба отныне будет исполнять СММ-менеджер "красно-черных" Александр Мычко.
Старший тренер команды "Верес" U-19 Станислав Упилков будет совмещать эту должность с выполнением функций старшего тренера детской футбольной академии ровенчан и отслеживать развитие молодых воспитанников в футбольной пирамиде клуба.
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