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Бразилец Руха: Следует разобрать свои ошибки и работать дальше

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Клайвер прокомментировал поражение от "Шахтера"

Бразилец Руха: Следует разобрать свои ошибки и работать дальше

Фото: ФК Рух

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Вингер "Руха" Клайвер Габриэль рассказал о своем дебюте за "желто-черных" в матче 23-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

"Очень счастлив, что удалось дебютировать в УПЛ против такого соперника как "Шахтер". Еще недавно я не мог себе представить, что буду играть против команды такого уровня. Конечно, каждый в "Рухе" разочарован, что мы уступили, но следует разобрать свои ошибки и работать дальше. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы тренерский штаб и в дальнейшем доверял мне и я мог получить еще больше игрового времени и помогать команде.

Сейчас я адаптируюсь к украинскому футболу, ведь до этого играл только в Бразилии, поэтому следует привыкнуть к тому, как играют в Европе. Понимаю, что еще над чем следует работать, но для этого нужно время", - сказал Клайвер.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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