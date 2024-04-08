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16-летний игрок Руха: Благодарен тренерам за то, что дали возможность дебютировать

Премьер-лига

Юный игрок дебютировал за львовян в матче с "Шахтером"

16-летний игрок Руха: Благодарен тренерам за то, что дали возможность дебютировать

Фото: ФК Рух

Новина українською

7 апреля "Рух" уступил "Шахтеру" (1:3) в матче 23-го тура чемпионата Украины. В составе львовской команды дебютировал 16-летний полузащитник Мухаммад Джурабаев, он вышел на замену на 85-й минуте.

После завершения встречи юный игрок прокомментировал важное событие.

"Эмоции невероятные и я благодарен тренерскому штабу за то, что дали возможность дебютировать в таком непростом для команды матче против "Шахтера".

Мы всю неделю готовились к этому поединку, детально изучая игру нашего соперника. Все в команде понимали, как будут действовать на поле "горняки", но игра с самого начала пошла не по нашему плану. Трудно объяснить, почему так произошло.

В матчах против таких соперников как "Шахтер" на первый план выходят характер и психология. К сожалению, начало поединка было неудачным для нас и более опытная команда воспользовалась этим и забила дважды. Следует разобрать свои ошибки и хорошо поработать, чтобы больше такое не повторялось в наших матчах.

Даже в этой номинально гостевой игре "Рух" чувствовал поддержку своих болельщиков и она очень важна для нас. Я сам в этом убедился, когда выходил на поле - поддержка зрителей очень мотивирует. Поэтому хочется поблагодарить наших болельщиков и постараться получить для них положительный результат в следующих матчах", - сказал Джурабаев.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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