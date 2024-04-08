Полесье применило ротацию на матч с Минаем. С капитанской повязкой команду вывел бразилец

В пригороде Ужгорода начался матч 23-го тура УПЛ между "Минаем" и "Полесьем". Житомирская команда после серии поражений применила на этот матч широкую кадровую ротацию.

Примечательно, что "Полесье" на матч с капитанской повязкой вывел легионер – бразилец Лукас Тейлор, который относительно недавно присоединился к команде.

Отметим, что по состоянию на десятую минуту счет в матче 0:1. На UA-Футбол происходит текстовая онлайн-трансляция матча.