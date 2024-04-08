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Полесье применило ротацию на матч с Минаем. С капитанской повязкой команду вывел бразилец

Премьер-лига

Лукас Тейлор

Полесье применило ротацию на матч с Минаем. С капитанской повязкой команду вывел бразилец

polissyafc.com

Новина українською

В пригороде Ужгорода начался матч 23-го тура УПЛ между "Минаем" и "Полесьем". Житомирская команда после серии поражений применила на этот матч широкую кадровую ротацию.

Примечательно, что "Полесье" на матч с капитанской повязкой вывел легионер – бразилец Лукас Тейлор, который относительно недавно присоединился к команде.

Отметим, что по состоянию на десятую минуту счет в матче 0:1. На UA-Футбол происходит текстовая онлайн-трансляция матча.

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Полесье (Житомир) ФК Минай Лукас Тейлор
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Kondor (Веселе)
08.04.2024 в 13:18
Маразм не оргазм.З Поліссям грає Минай,а не Динама
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
08.04.2024 в 13:18
Маразм не оргазм.З Поліссям грає Минай,а не Динама
Ответить
0
0

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