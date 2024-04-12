Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля

Еврокубки возвращаются! Четвертьфиналы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Один поединок лучше другого. Также смотрим матчи Украинской Премьер-лиги и других чемпионатов, выходные обещают быть очень интересными. К примеру, "Жирона" Довбика и Цыганкова приедет в гости к мадридскому "Атлетико".

Понедельник, 8 апреля

Не самый насыщенный старт недели. Правда, можно ли так вообще говорить, если состоятся сразу три матча УПЛ?! "Ворскла" набирает форму перед финалом Кубка Украины, "Динамо" нужно только 3/3, "Минаю" тоже, но с другой стороны турнирной таблицы. Уже вечером советуем глянуть, как "Интер" идет к Скудетто.

13:00. "Минай" – "Полесье". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Динамо" – "ЛНЗ Черкассы". УПЛ. 1+1 media

18:00. "Кривбасс" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ

21:45. "Удинезе" – "Интер". Серия А. Megogo

Вторник, 9 апреля

Вновь выделяем четыре матча: меньше УПЛ, зато подключается главный клубный европейский турнир. Вторник начнется поединком" Днепра-1" и "Зари", продолжится дуэлью женских сборных Хорватии и Украины, а завершится Лигой чемпионов. Посмотрим, отыграет ли Лунин на ноль, и на что вообще способна "Бавария" против такого "Арсенала".

13:00. СК "Днепр-1" – "Заря". УПЛ. 1+1 media

17:00. Хорватия (Ж) – Украина (Ж). Отбор на ЕВРО. YT-канал УАФ

22:00. "Арсенал" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

22:00. "Реал" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Megogo

Среда, 10 апреля

"Матрасники" выбили одного из фаворитов турнира, миланский "Интер". Теперь на пути команды Диего Симеоне – дортмундская "Боруссия". В то же время детишек Хави Эрнандеса в Париже примут Луис Энрике и Килиан Мбаппе. Очень интересно, кто возьмет верх в первой части противостояния в четвертьфинале.

22:00. "Атлетико" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Барселона". ЛЧ. Megogo

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Четверг, 11 апреля

Очень неплохие матчи пройдут также в четвертьфиналах Лиги Европы и Лиги конференций. Например, мощный "Байер" Хаби Алонсо против отличной английской команды, "Бенфика" Трубина встретится с обидчиком "Шахтера", "Аталанта" приедет на "Энфилд", а "Рома" попутешествует в пределах Италии.

19:45. "Виктория Пльзень" – "Фиорентина". ЛК. Megogo

19:45. "Олимпиакос" – "Фенербахче". ЛК. Megogo

22:00. "Байер" – "Вест Хэм". ЛЕ. Megogo

22:00. "Бенфика" – "Марсель". ЛЕ. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Аталанта". ЛЕ. Megogo

22:00. "Милан" – "Рома". ЛЕ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Лилль". ЛК. Megogo

22:00. "Брюгге" – "ПАОК". ЛК. Megogo

Пятница, 12 апреля

Последний будний редко будоражит воображение футбольного фаната. 12 апреля не станет исключением. По матчу для себя найдут любители чемпионатов Германии, Италии, Испании, Франции и Португалии.

21:30. "Аугсбург" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Лацио" – "Салернитана". Серия А. Megogo

22:00. "Бетис" – "Сельта Виго". Примера. Megogo

22:00. "Мец" – "Ланс". Лига 1. Megogo

22:15. "Жил Висенте" – "Спортинг". Примейра. Megogo

Суббота, 13 апреля

Традиционно насыщенный выходной. Три вывески в Украинской Премьер-лиге, битва мадридского "Атлетико" и украино-испанской "Жироны", дерби "Боруссий", "Манчестер Юнайтед" в гостях у "Борнмута" Ильи Забарного, матчи "Реала" и "Барселоны" в Ла Лиге, а также другие неплохие поединки.

13:00. "Оболонь" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ

14:30. "Ньюкасл" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Атлетико" – "Жирона". Примера. Megogo

15:30. "Александрия" – "Динамо". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:00. "Лечче" – "Эмполи". Серия А. Megogo

16:30. "Бавария" – "Кельн". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия М" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бохум" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Майнц" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Бернли" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Шеффилд Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Лутон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ноттингем" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Райо Вальекано" – "Хетафе". Примера. Megogo

18:00. "Рух" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Страсбур" – "Реймс". Лига 1. Megogo

19:00. "Торино" – "Ювентус". Серия А. Megogo

19:30. "Штутгарт" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Мальорка" – "Реал". Примера. Megogo

19:30. "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Порту" – "Фамаликан". Примейра. Megogo

21:45. "Болонья" – "Монца". Серия А. Megogo

22:00. "Кадис" – "Барселона". Примера. Megogo

22:00. "Ренн" – "Тулуза". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 14 апреля

"Ворскла" и "Шахтер" прорепетируют финал Кубка Украины, "Черноморец" приедет в гости к "Заре", а "Полесье" примет "Колос". "Байер" может стать чемпионом Германии, а "Арсеналу" Александра Зинченко важно не потерять очки в поединке с "Астон Виллой" Унаи Эмери.