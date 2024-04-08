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Есть ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо - ЛНЗ
Начало поединка - в 15:30
Фото: ФК Динамо
В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором "Динамо" на своем поле примет "ЛНЗ". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик - Бражко, Шапаренко, Андриевский - Кабаев, Ярмоленко - Ванат
Запасные: Бущан, Волошин, Караваев, Супряга, Диалло, Буяльский, Сирота, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бенито, Пономаренко
"ЛНЗ": Кучеренко - Муравский, Ковалев, Салиху, Стасюк, Норенков - Рыбалка, Бойко - Яшари, Наумец - Молло
Запасные: Самойленко, Пеньков, Насонов, Тарасенко, Тиль, Пасич, Тищенко, Олейник, Хобленко, Эйнел.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а
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