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Есть ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо - ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Начало поединка - в 15:30

Есть ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо - ЛНЗ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором "Динамо" на своем поле примет "ЛНЗ". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик - Бражко, Шапаренко, Андриевский - Кабаев, Ярмоленко - Ванат

Запасные: Бущан, Волошин, Караваев, Супряга, Диалло, Буяльский, Сирота, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бенито, Пономаренко

"ЛНЗ": Кучеренко - Муравский, Ковалев, Салиху, Стасюк, Норенков - Рыбалка, Бойко - Яшари, Наумец - Молло

Запасные: Самойленко, Пеньков, Насонов, Тарасенко, Тиль, Пасич, Тищенко, Олейник, Хобленко, Эйнел.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Футбол проведёт текстовую онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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