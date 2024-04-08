  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе

Премьер-лига
Обновлено

Грубая ошибка Нещерета

УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского третья команда нынешнего сезона УПЛ "Динамо" принимала ЛНЗ. Это был поединок двадцать третьего тура.

В весенней части сезона динамовцы уже успели сыграть шесть матчей и только однажды потеряли очки. Произошло это в Ровно против местного "Вереса". Подопечные Шовковского в последних турах играют солидно и уверенно. Восемь забитых голов и всего один пропущенный за две предыдущие игры. Это действительно впечатляющий показатель. Сегодня с первых минут впервые после травмы вышел Андрей Ярмоленко, в предыдущих играх выходивший на замену. Также отметим появление в воротах Нещерета, который сменил Бущана.

ЛНЗ после зимнего перерыва выступает очень нестабильно. Подопечные Дулуба могли сыграть вничью с "Днепром-1", но проиграть "Минаю". Перед выездом в Киев у черкасского коллектива была существенная проблема, ведь из-за дисквалификации не мог сыграть основной игрок центра поля Арад Бар. Он выходил в стартовом составе ЛНЗ во всех весенних матчах.

Киевляне прогнозированно с первых минут взяли мяч под собственный контроль, но пройти организованную защиту соперника не удавалось. Следует отдать должное подопечным Дулуба, которые не теряли концентрацию и удачно перемещались. Таким образом, свободных зон у хозяев поля не было. Было много борьбы в центре поля, в которой футболисты черкасского коллектива не уступали.

На 15-й минуте все же провалились защитники ЛНЗ и киевляне открыли счет. Ванат отдал на Ярмоленко, а Андрей в одно касание перебросил голкипера, который опрометчиво вышел из ворот – 1:0. Класс есть класс... Пропущенный мяч заставил гостей больше рисковать и раскрываться. Однако мяч у подопечных Дулуба не держался, до заключительной трети поля они доходили очень редко.

УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе - изображение 1

В середине первой половины встречи должен был забивать Бражко, но он с нескольких метров не смог переиграть Кучеренко. Похоже, Владимир сам не смог понять, как голкипер угадал направление его удара. У киевлян стоит отметить Николая Шапаренко, уверенно игравшего в центре поля.

С каждой минутой преимущество хозяев поля росло, а коллектив из Черкасс все больше паниковал. Гости не понимали, что им делать в той или иной ситуации. Очень неожиданно в конце тайма футболисты ЛНЗ смогли отыграться. Помог угловой и Нещерет. После навеса на дальнюю стойку от Рыбалки пытался взять мяч в руки Нещерет, но не дотянулся до мяча и тот прилетел к Салиху, который опередил Дячука и забил в пустые ворота – 1:1. Динамовцы доминировали, но первый тайм завершился вничью. Не ищите логику в футболе.

УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе - изображение 2

Киевляне во второй половине встречи вынуждены были начинать все сначала, ведь свое преимущество они потеряли. К тому же, забитый гол придал гостям уверенности. Еще раз пришлось вступать в игру Кучеренко, когда он среагировал на удар Кабаева. Почти сразу мог забивать Шапаренко, но мяч после его удара со штрафного пролетел мимо ближнего угла.

Подопечным Дулуба было очень непросто, но они держались. К тому же, они еще могли выйти вперед, но Соарес из пределов штрафной не смог акцентированно пробить и мяч оказался в руках Нещерета. Киевлянам не хватало завершающей передачи, которая позволила бы кому-то из игроков атаки выйти на ударную позицию и забить.

Киевляне продолжали давить, но довести свои атаки до логического завершения никак не удавалось. Отметим возвращение после травмы Буяльского, вышедшего в конце встречи. В компенсированное время мог приносить победу хозяевам Ванат, но снова блестяще сыграл Кучеренко.

В итоге игра завершилась вничью. "Динамо" неожиданно теряет сверхважные очки.

Vbet лига, 23-й тур

8 апреля 2024 года. Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Динамо" – ЛНЗ 1:1

Голы: Ярмоленко (15) - Салиху (40)

Предупреждения: Бойко (23), Вивчаренко (26), Рыбалка (32), Дячук (50), Стасюк (51), Яшари (57), Дубинчак (84)

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко (Дубинчак, 78), Попов, Дячук, Тимчик, Бражко (Пономаренко (84), Шапаренко, Андриевский (Буяльский, 78), Кабаев, Ярмоленко (Волошин, 63), Ванат

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Ковалев (Тиль, 79), Салиху, Стасюк (Насонов, 69), Норенков, Рыбалка (Соарес, 58), Бойко, Яшари, Наумец (Пасич, 58), Молло (Хобленко, 46)

По теме
yellow-arrow
Уже 105. Ярмоленко сравнялся с Воробьем по количеству голов в УПЛ. Впереди - Селезнев. ВИДЕО гола
yellow-arrow
Кривбасс – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
Ждем упорной игры. Стартовые составы команд на матч Кривбасс - Ворскла
Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
08.04.2024 в 17:43
Динамо потеряло очень важные два очка в борьбе с Шахтёром за чемпионство. Рад ли я этому? Дааа!!!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 10
avatar
Вarcelinius
08.04.2024 в 17:43
Динамо потеряло очень важные два очка в борьбе с Шахтёром за чемпионство. Рад ли я этому? Дааа!!!
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 17:43
Сильнейший матч. Высочайшие скорости, красивейшие комбинации, ух сила, дух захватывает, до сих пор сердце прыгает. АПЛ отстой по сравнению с УПЛ Но я всё равно не доволен, судья не помог вообще
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
08.04.2024 в 17:40
Та гра коли велика перевага переросла у велику помилку І невідомо, хто більше винен Тренерський штаб, який не зміг добре організувати гру та налаштувати гравців чи футболісти, що не змогли реалізувати те що все-ж-таки створювала команда. А у футбол бій-біжі не завжди перемагають більш вправні гравці... Тим більш коли думки що у діях динамівців, як гравців та і команди, не дуже проглядалися.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
08.04.2024 в 17:40
ДК платит бабки командам что бы выиграли у ШД а сами играют с ЛНЗ на ничью 1-1
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
08.04.2024 в 17:37
Вот тебе раз.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2024 в 17:38
"свёсдачЬка", говоришь?)))
Ответить
0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.04.2024 в 17:33
Хотіли більше виграти Динамо , а могли десь однаково з моїми земляками . Щоб не дідусь Ярмола , хз щоб і було . Земелів з бойовою нічією , уркіс на нари !
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2024 в 17:32
не смотрел, но хвалю!
Ответить
1
3
филанкрот (donetsk)
08.04.2024 в 17:31
ЦеШо?
Ответить
1
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.04.2024 в 17:36
Як Шо - майжє пабєда ! Хіба рісунка ігри не побачив ?
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости