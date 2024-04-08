УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе

На киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского третья команда нынешнего сезона УПЛ "Динамо" принимала ЛНЗ. Это был поединок двадцать третьего тура.

В весенней части сезона динамовцы уже успели сыграть шесть матчей и только однажды потеряли очки. Произошло это в Ровно против местного "Вереса". Подопечные Шовковского в последних турах играют солидно и уверенно. Восемь забитых голов и всего один пропущенный за две предыдущие игры. Это действительно впечатляющий показатель. Сегодня с первых минут впервые после травмы вышел Андрей Ярмоленко, в предыдущих играх выходивший на замену. Также отметим появление в воротах Нещерета, который сменил Бущана.

ЛНЗ после зимнего перерыва выступает очень нестабильно. Подопечные Дулуба могли сыграть вничью с "Днепром-1", но проиграть "Минаю". Перед выездом в Киев у черкасского коллектива была существенная проблема, ведь из-за дисквалификации не мог сыграть основной игрок центра поля Арад Бар. Он выходил в стартовом составе ЛНЗ во всех весенних матчах.

Киевляне прогнозированно с первых минут взяли мяч под собственный контроль, но пройти организованную защиту соперника не удавалось. Следует отдать должное подопечным Дулуба, которые не теряли концентрацию и удачно перемещались. Таким образом, свободных зон у хозяев поля не было. Было много борьбы в центре поля, в которой футболисты черкасского коллектива не уступали.

На 15-й минуте все же провалились защитники ЛНЗ и киевляне открыли счет. Ванат отдал на Ярмоленко, а Андрей в одно касание перебросил голкипера, который опрометчиво вышел из ворот – 1:0. Класс есть класс... Пропущенный мяч заставил гостей больше рисковать и раскрываться. Однако мяч у подопечных Дулуба не держался, до заключительной трети поля они доходили очень редко.

В середине первой половины встречи должен был забивать Бражко, но он с нескольких метров не смог переиграть Кучеренко. Похоже, Владимир сам не смог понять, как голкипер угадал направление его удара. У киевлян стоит отметить Николая Шапаренко, уверенно игравшего в центре поля.

С каждой минутой преимущество хозяев поля росло, а коллектив из Черкасс все больше паниковал. Гости не понимали, что им делать в той или иной ситуации. Очень неожиданно в конце тайма футболисты ЛНЗ смогли отыграться. Помог угловой и Нещерет. После навеса на дальнюю стойку от Рыбалки пытался взять мяч в руки Нещерет, но не дотянулся до мяча и тот прилетел к Салиху, который опередил Дячука и забил в пустые ворота – 1:1. Динамовцы доминировали, но первый тайм завершился вничью. Не ищите логику в футболе.

Киевляне во второй половине встречи вынуждены были начинать все сначала, ведь свое преимущество они потеряли. К тому же, забитый гол придал гостям уверенности. Еще раз пришлось вступать в игру Кучеренко, когда он среагировал на удар Кабаева. Почти сразу мог забивать Шапаренко, но мяч после его удара со штрафного пролетел мимо ближнего угла.

Подопечным Дулуба было очень непросто, но они держались. К тому же, они еще могли выйти вперед, но Соарес из пределов штрафной не смог акцентированно пробить и мяч оказался в руках Нещерета. Киевлянам не хватало завершающей передачи, которая позволила бы кому-то из игроков атаки выйти на ударную позицию и забить.

Киевляне продолжали давить, но довести свои атаки до логического завершения никак не удавалось. Отметим возвращение после травмы Буяльского, вышедшего в конце встречи. В компенсированное время мог приносить победу хозяевам Ванат, но снова блестяще сыграл Кучеренко.

В итоге игра завершилась вничью. "Динамо" неожиданно теряет сверхважные очки.

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8 апреля 2024 года. Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Динамо" – ЛНЗ 1:1

Голы: Ярмоленко (15) - Салиху (40)

Предупреждения: Бойко (23), Вивчаренко (26), Рыбалка (32), Дячук (50), Стасюк (51), Яшари (57), Дубинчак (84)

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко (Дубинчак, 78), Попов, Дячук, Тимчик, Бражко (Пономаренко (84), Шапаренко, Андриевский (Буяльский, 78), Кабаев, Ярмоленко (Волошин, 63), Ванат

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Ковалев (Тиль, 79), Салиху, Стасюк (Насонов, 69), Норенков, Рыбалка (Соарес, 58), Бойко, Яшари, Наумец (Пасич, 58), Молло (Хобленко, 46)