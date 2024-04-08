Тренер Полесья: У Будковского перелом кости лица - тяжелая травма

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о травме форварда команды Филиппа Будковского, которую тот получил в матче 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2) и был вынужден досрочно покинуть поле.

"У него перелом кости лица - тяжелая травма. Это первый вердикт врачей. Но еще будем общаться с медиками, чтобы мы получили точные данные о травме", - сказал Шищенко.

Напомним, что Будковский вышел в этом матче на замену, однако получил травму и покинул поле после стыка головами в борьбе за верховой мяч.