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Тренер Полесья: У Будковского перелом кости лица - тяжелая травма

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, форвард Полесья выбыл надолго

Тренер Полесья: У Будковского перелом кости лица - тяжелая травма

Фото: ФК Полісся

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Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о травме форварда команды Филиппа Будковского, которую тот получил в матче 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2) и был вынужден досрочно покинуть поле.

"У него перелом кости лица - тяжелая травма. Это первый вердикт врачей. Но еще будем общаться с медиками, чтобы мы получили точные данные о травме", - сказал Шищенко.

Напомним, что Будковский вышел в этом матче на замену, однако получил травму и покинул поле после стыка головами в борьбе за верховой мяч.

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Филипп Будковский Сергей Шищенко Полесье (Житомир) ФК Минай
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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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