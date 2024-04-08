  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая

Премьер-лига
Обновлено

Итог матча с Минаем от главного тренера Полесья

Шищенко: Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2).

- Какой ваш комментарий по игре?

- Эта победа для президента клуба Геннадия Буткевича, для наших болельщиков, ждали очень долго эту победу. План и стратегия, которые были на матч, сработали на сто процентов. Мы доминировали, у нас были моменты, подходы к воротам, счет стал 3:0. Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая. Повлияла травма Филиппа, мы играли в меньшинстве. Благодарен команде за то, что вытерпела и победила.

- Готовясь к матчу, просматривали игру "Миная" с "Александрией"? Допускали, что сценарий может повториться (когда закарпатцы отыгрались с 0:2, - прим.)?

- Я готовился очень серьезно, смотрел матч не только против "Александрии", но и другие игры. Мы хорошо подготовились. Был четкий план на игру, он сработал. Однако футбол вносит свои коррективы. Потеряли в ходе матча Филиппа и было очень тяжелое завершение.

- Воздушная тревога как-то повлияла на команду? Судя по тому, что забили быстро гол после возобновления игры - положительно?

- Кому-то пауза на тревогу в спортивном плане идет на негатив, а кому-то - на позитив... Нам эта пауза действительно дала позитив и мы смогли быстро после нее забить гол.

По теме
yellow-arrow
Уже 105. Ярмоленко сравнялся с Воробьем по количеству голов в УПЛ. Впереди - Селезнев. ВИДЕО гола
yellow-arrow
Кривбасс – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе
Сергей Шищенко Полесье (Житомир) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости