Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шищенко: Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая
Итог матча с Минаем от главного тренера Полесья
instagram.com/fcpolissya
Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко подвел итог
- Какой ваш комментарий по игре?
- Эта победа для президента клуба Геннадия Буткевича, для наших болельщиков, ждали очень долго эту победу. План и стратегия, которые были на матч, сработали на сто процентов. Мы доминировали, у нас были моменты, подходы к воротам, счет стал 3:0. Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая. Повлияла травма Филиппа, мы играли в меньшинстве. Благодарен команде за то, что вытерпела и победила.
- Готовясь к матчу, просматривали игру "Миная" с "Александрией"? Допускали, что сценарий может повториться (когда закарпатцы отыгрались с 0:2, - прим.)?
- Я готовился очень серьезно, смотрел матч не только против "Александрии", но и другие игры. Мы хорошо подготовились. Был четкий план на игру, он сработал. Однако футбол вносит свои коррективы. Потеряли в ходе матча Филиппа и было очень тяжелое завершение.
- Воздушная тревога как-то повлияла на команду? Судя по тому, что забили быстро гол после возобновления игры - положительно?
- Кому-то пауза на тревогу в спортивном плане идет на негатив, а кому-то - на позитив... Нам эта пауза действительно дала позитив и мы смогли быстро после нее забить гол.
Популярное сейчас
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
- "Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт
- Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО