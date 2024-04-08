Шищенко: Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2) .

- Какой ваш комментарий по игре?

- Эта победа для президента клуба Геннадия Буткевича, для наших болельщиков, ждали очень долго эту победу. План и стратегия, которые были на матч, сработали на сто процентов. Мы доминировали, у нас были моменты, подходы к воротам, счет стал 3:0. Чувствовалось, что будет легкая победа, но на самом деле оказалась тяжелая. Повлияла травма Филиппа, мы играли в меньшинстве. Благодарен команде за то, что вытерпела и победила.

- Готовясь к матчу, просматривали игру "Миная" с "Александрией"? Допускали, что сценарий может повториться (когда закарпатцы отыгрались с 0:2, - прим.)?

- Я готовился очень серьезно, смотрел матч не только против "Александрии", но и другие игры. Мы хорошо подготовились. Был четкий план на игру, он сработал. Однако футбол вносит свои коррективы. Потеряли в ходе матча Филиппа и было очень тяжелое завершение.

- Воздушная тревога как-то повлияла на команду? Судя по тому, что забили быстро гол после возобновления игры - положительно?

- Кому-то пауза на тревогу в спортивном плане идет на негатив, а кому-то - на позитив... Нам эта пауза действительно дала позитив и мы смогли быстро после нее забить гол.