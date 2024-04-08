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УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день
Коллектив Вернидуба отдаляется от чемпионства
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23-й тур УПЛ сезона 2023/24
8 апреля. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Кривбасс" - "Ворскла" 1:1
Голы: Соса (пенальти) 22 - Степанюк 30
"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (Лунёв 74), Вакулко, Бизимана (Микитишин 46), Соса (Задерака 46), Хомченовский (Твердохлеб 88), Кожушко (По 74).
"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корниенко (Якубу 71), Кане (Нестеренко 71), Мякушко (Толи 53), Сиссоко, Степанюк (Амилькар 88), Ковталюк (Глущенко 53).
Предупреждения: Бизимана 34, Стецков 58, Лунёв 80
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