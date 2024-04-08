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УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день

Премьер-лига

Коллектив Вернидуба отдаляется от чемпионства

УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день

Facebook ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

23-й тур УПЛ сезона 2023/24

8 апреля. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:1

Голы: Соса (пенальти) 22 - Степанюк 30

"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (Лунёв 74), Вакулко, Бизимана (Микитишин 46), Соса (Задерака 46), Хомченовский (Твердохлеб 88), Кожушко (По 74).

"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корниенко (Якубу 71), Кане (Нестеренко 71), Мякушко (Толи 53), Сиссоко, Степанюк (Амилькар 88), Ковталюк (Глущенко 53).

Предупреждения: Бизимана 34, Стецков 58, Лунёв 80

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1 голосов
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2024 в 20:50
Вообще пофиг. Кривбасс чемпион и точка!
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Комментарии 27
oda1979 (Запорожье)
08.04.2024 в 20:50
Вообще пофиг. Кривбасс чемпион и точка!
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 20:56
если родился идиотом,то это навсегда.ещё не дошло недоношенный?и пофиг больно бывает.плюс динамо на вираже обойдёт.а твоему кривбассу хотя бы третьим остатся.правильно тут один написал-"чемпионы .ОПы".голову тебе лечить бесполезно
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 20:58
плюс мог поставить только ......жажа
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 21:00
Они двойняшки.))
 
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 21:01
может быть одно и то же
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:02
Не может быть, а одно и то же.
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:03
Алекс, они однояйцевые.
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:39
Вообще зная, шо Вернидуб мастак сливать КОМУ НАДО, то я не удивлюсь, шо это был и слив. А вот кому? Шахтёру или Динамо? В общем КОМУ НАДО.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:41
sticker
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:41
Та ну Юрій Миколайович кришталево чиста людина. І не позбавлений чистолюбивих амбіцій
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:00
Кристально честный? Ха! Мы все здесь прекрасно помним, как он сливал Динамо, когда Зарёй руководил. Кристально честный блъ... Он так же слил и своей Заре в конце первого круга в Кривом Роге, выставив тогда очень странный состав. Я помню тогда ещё был взбешён не на шутку такой подляной.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 21:03
Еще Шахтер должен слить Динамо и всё, чемпионат удался
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:34
Начудил ВерниДуб, начудил. А может и слил. Очень странный стартовый состав, очень. Не менее странными были и замены. Короче чисто тренерский проё@. Ну и реализация... это полная Ж0ПА. Нет брат, это, какой-то колхоз, а не Европа.
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:38
Реалізація.Вернидуб за Кожушка по воротах не б"є.
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:43
А зачем Дуб выпускает тупого Хому, который в пустые ворота не попадает? А зачем он снял креативных футболистов и выпустил шлак? А зачем он выпустил лавочников в старте?
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:45
Ігрова практика. І чому Хомчановський тупий. Старенький так.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:48
Вarcelinius Надо
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:50
Хома это просто "столбик" и больше ничего. Ни паса, ни удара, ни техники, ни обводки. Он приблатнённый Вернидуба вот. и всё
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:52
Барселініус. Мені не хочеться тебе ображати, але ти шпандьориш пости як Жажа. Вибач за фамільярність.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:55
Як жажа Ну ты даешь
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:57
Ну а як. Зіграли в нічію.Уже у Ю.М. Вернидуба якісь привороти. Хоч без ворожок.
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:33
Полтавчани билися як леви. Молодці. Мабуть Юрій Миколайович недооцінив прагнення Ворскли. Буває.В любому випадку Кривбас молодці. Компактно, що в атаці що в обороні.
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 20:36
а как "талант" вернидуба?не помог?сдулся твой "великий"тренер
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scorpius (Ck)
08.04.2024 в 20:33
Что-то подлагивают сегодня претенденты на чемпионство...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:32
Ну эти полтавские беляши, сами ничего добиться не могут и другим мешают.))
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oksik_plt (Полтава)
08.04.2024 в 20:40
Можна подумати ваші київські бєляші сьогодні запалювали ))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:47
Они не мои вообще-то, но тоже «молодцы»
 
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