Гагарин: Кривбасс не будет, как некоторые клубы, специально выпускать игроков, чтобы занять 3-е место

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал о целях и задачах, которые ставит клуб на текущий сезон.

– Ваше мнение: за какое реальное место "Кривбасс" сейчас может бороться?

– Это такой провокационный вопрос. Конечно, мы боремся за 1-е место. А за какое место мы можем выходить? У нас в УПЛ бывает такое, конечно, что некоторые клубы специально выпускают игроков, чтобы занять 3-е место. Мы таким заниматься не будем.

Мы вообще считаем, что это некорректно, и за такое клубы должны быть наказаны, чтобы не было дальше у других клубов таких даже желаний это сделать.

Поэтому мы выходим в каждой игре за тремя очками и выходим для того, чтобы выиграть золото. А как может быть по-другому?