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Гагарин: Кривбасс не будет, как некоторые клубы, специально выпускать игроков, чтобы занять 3-е место

Премьер-лига
Обновлено

Тонкий намек

Гагарин: Кривбасс не будет, как некоторые клубы, специально выпускать игроков, чтобы занять 3-е место

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о целях и задачах, которые ставит клуб на текущий сезон.

– Ваше мнение: за какое реальное место "Кривбасс" сейчас может бороться?

– Это такой провокационный вопрос. Конечно, мы боремся за 1-е место. А за какое место мы можем выходить? У нас в УПЛ бывает такое, конечно, что некоторые клубы специально выпускают игроков, чтобы занять 3-е место. Мы таким заниматься не будем.

Мы вообще считаем, что это некорректно, и за такое клубы должны быть наказаны, чтобы не было дальше у других клубов таких даже желаний это сделать.

Поэтому мы выходим в каждой игре за тремя очками и выходим для того, чтобы выиграть золото. А как может быть по-другому?

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 21:26
боретесь за 1-е место?похоже уже отборолись.а именно за третье придётся
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 21:26
боретесь за 1-е место?похоже уже отборолись.а именно за третье придётся
Ответить
0
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