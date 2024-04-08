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Гагарин: Кривбасс не будет, как некоторые клубы, специально выпускать игроков, чтобы занять 3-е место
Тонкий намек
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
– Ваше мнение: за какое реальное место "Кривбасс" сейчас может бороться?
– Это такой провокационный вопрос. Конечно, мы боремся за 1-е место. А за какое место мы можем выходить? У нас в УПЛ бывает такое, конечно, что некоторые клубы специально выпускают игроков, чтобы занять 3-е место. Мы таким заниматься не будем.
Мы вообще считаем, что это некорректно, и за такое клубы должны быть наказаны, чтобы не было дальше у других клубов таких даже желаний это сделать.
Поэтому мы выходим в каждой игре за тремя очками и выходим для того, чтобы выиграть золото. А как может быть по-другому?
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