Телеканалы "единого марафона" получили статус критически важных и право на бронь от мобилизации

Телеканалам, которые участвуют в национальном телемарафоне Единые новости, официально подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом свидетельствуют приказы Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет агентство Интерфакс-Украина.

Речь идет о следующих телеканалах:

Мы — Украина;

1+1;

ICTV;

Интер;

Рада;

Суспільне новини.

Также с начала 2024 года статус критически важных предоставили и подтвердили представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), агентству Укринформ, Новому каналу, телеканалам СТБ, УНИАН, ТЕТ, ООО Старлайн медиа, ООО Хмарочос медиа, представительству Deutsche Welle, ТРК НБМ, а также Национальному союзу журналистов Украины и другим.

Соответствующий статус дает право телеканалам, в частности, бронировать часть своих сотрудников от мобилизации. Согласно правительственному порядку бронирования, более 50% работников важных для страны предприятий могут получить отсрочку от призыва.