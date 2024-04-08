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Телеканалы "единого марафона" получили статус критически важных и право на бронь от мобилизации
Более 50% работников важных для страны предприятий могут получить отсрочку от призыва
фото из свободных источников
Телеканалам, которые участвуют в национальном телемарафоне Единые новости, официально подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом свидетельствуют приказы Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет агентство Интерфакс-Украина.
Речь идет о следующих телеканалах:
- Мы — Украина;
- 1+1;
- ICTV;
- Интер;
- Рада;
- Суспільне новини.
Также с начала 2024 года статус критически важных предоставили и подтвердили представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), агентству Укринформ, Новому каналу, телеканалам СТБ, УНИАН, ТЕТ, ООО Старлайн медиа, ООО Хмарочос медиа, представительству Deutsche Welle, ТРК НБМ, а также Национальному союзу журналистов Украины и другим.
Соответствующий статус дает право телеканалам, в частности, бронировать часть своих сотрудников от мобилизации. Согласно правительственному порядку бронирования, более 50% работников важных для страны предприятий могут получить отсрочку от призыва.
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