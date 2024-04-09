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Волошин: Минус четыре от Шахтера? Ничего страшного - нужно побеждать в каждом матче

Премьер-лига

Динамо в 23-м туре УПЛ не смогло обыграть ЛНЗ

Волошин: Минус четыре от Шахтера? Ничего страшного - нужно побеждать в каждом матче

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Назар Волошин прокомментировал домашнюю ничью киевлян в матче 23-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:1).

– Сегодня у нас было много моментов, но не смогли реализовать их. Не хватило фарта, пропустили курьезный мяч.

– Андрей Ярмоленко сказал, что, несмотря на пропущенный мяч, у вас было еще 45 минут, чтобы забить. Насколько тяжело было преодолевать редуты соперника?

– Трудно, да, но все же нам удавалось создавать моменты. К сожалению, подводила в конце реализация.

– Следующий матч на выезде с "Александрией". Как он будет непростым?

– Будет непросто, но мы стремимся побеждать в каждом матче и бороться за чемпионство, пока у нас есть шансы.

– В чемпионской гонке уже минус четыре очка от "Шахтера", и теперь уже не все зависит от "Динамо".

– Ничего страшного. Нам нужно побеждать в каждом матче, а уже потом будем смотреть в таблицу.

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Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Назар Волошин
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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