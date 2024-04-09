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Волошин: Минус четыре от Шахтера? Ничего страшного - нужно побеждать в каждом матче
Динамо в 23-м туре УПЛ не смогло обыграть ЛНЗ
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо" Назар Волошин прокомментировал домашнюю ничью киевлян в матче 23-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:1).
– Сегодня у нас было много моментов, но не смогли реализовать их. Не хватило фарта, пропустили курьезный мяч.
– Андрей Ярмоленко сказал, что, несмотря на пропущенный мяч, у вас было еще 45 минут, чтобы забить. Насколько тяжело было преодолевать редуты соперника?
– Трудно, да, но все же нам удавалось создавать моменты. К сожалению, подводила в конце реализация.
– Следующий матч на выезде с "Александрией". Как он будет непростым?
– Будет непросто, но мы стремимся побеждать в каждом матче и бороться за чемпионство, пока у нас есть шансы.
– В чемпионской гонке уже минус четыре очка от "Шахтера", и теперь уже не все зависит от "Динамо".
– Ничего страшного. Нам нужно побеждать в каждом матче, а уже потом будем смотреть в таблицу.
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