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Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Днепр-1 - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Олександр Приходько

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Во вторник подопечные Юрия Максимова и Юрия Коваля очным поединком официально закроют 23-й тур родной УПЛ. В гости к "Днепру-1" пожалует луганская "Заря". Встреча пройдет на домашнем стадионе спортклубовцев - "Днепр-Арене". Рассудит эту игру бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.

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Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

9.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"

Арбитр: Панчишин Дмитрий

"Днепр-1" 13:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2

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Источник:
2+2
Опубликовал: Игорь Семйон
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