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Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Олександр Приходько
Во вторник подопечные Юрия Максимова и Юрия Коваля очным поединком официально закроют 23-й тур родной УПЛ. В гости к "Днепру-1" пожалует луганская "Заря". Встреча пройдет на домашнем стадионе спортклубовцев - "Днепр-Арене". Рассудит эту игру бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.
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Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24
9.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"
Арбитр: Панчишин Дмитрий
"Днепр-1" 13:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
Трансляция матча Днепр-1 - ЗаряСмотреть трансляцию
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Источник:2+2
Опубликовал: Игорь Семйон
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