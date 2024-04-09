Мустафаев: Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал победу над "Минаем" (3:2) в матче 23-го тура УПЛ.

"Слава богу, что мы получили такую долгожданную победу. Мы отдали на поле очень много сил и, думаю, мы заслужили победу. Таллес предложил отпраздновать гол вот таким поздравлением. Конечно, я был не против, когда он попросил, потому что это наш товарищ, наш друг, наш побратим.

Когда стало понятно, что Филипп не сможет продолжить, то тренер сказал нам перестроиться на схему 4-4-1. Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли", - приводит слова Мустафаева официальный сайт клуба.