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Мустафаев: Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли

Премьер-лига

Хавбек "Полесья" прокомментировал победу над "Минаем"

Мустафаев: Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал победу над "Минаем" (3:2) в матче 23-го тура УПЛ.

"Слава богу, что мы получили такую долгожданную победу. Мы отдали на поле очень много сил и, думаю, мы заслужили победу. Таллес предложил отпраздновать гол вот таким поздравлением. Конечно, я был не против, когда он попросил, потому что это наш товарищ, наш друг, наш побратим.

Когда стало понятно, что Филипп не сможет продолжить, то тренер сказал нам перестроиться на схему 4-4-1. Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли", - приводит слова Мустафаева официальный сайт клуба.

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Полесье (Житомир) ФК Минай Эмиль Мустафаев
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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