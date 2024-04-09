Бондаренко: Дважды ударил по воротам - и забил. Просто стал чаще бить в створ

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал об игре с "Рухом" (3:1), своей результативности и подарке Марино Пушича.

- Артем, поздравляем с очередной важной победой! Казалось, матч был очень напряженным. Расскажи, каким был поединок там, на поле?

- Знали, что "Рух" - непростая команда с прессингующим стилем игры. Понимали, что нужно хорошо начать поединок, чтобы соперник понял, за чем мы приехали.

- Поговорим подробнее об игре. Каким будет твой анализ?

- Первые 20 минут были очень хорошими, но в конце тайма подсели. Во втором тайме мы вышли в еще более боевом настроении и, считаю, провели его на достаточном уровне.

- Что поспособствовало твоей результативности?

- Не знаю, что поспособствовало: дважды ударил по воротам - и забил. Просто стал чаще бить в створ.

- Имел предчувствие, что забьешь? Знаем, что вы с товарищами прогнозируете, кто отличится.

- С товарищами - нет, но с тренером по физической подготовке имеем маленькую примету. Он перед каждым матчем говорит, что я точно не забью, но в последних двух поединках, когда он это говорит, я забиваю.

- Две голевые передачи были от Александра Зубкова. Это наработка или импровизация?

- Зубков вернулся, и теперь снова есть кому отдавать на меня голевые передачи, за что я очень благодарен. Первый пас был очень высокого уровня. Если разбирать моменты, то мы понимали, что "Рух" будет прессинговать, и если будем хладнокровно играть в последней части поля, то у нас все будет получаться.

- Во втором эпизоде ты протянул мяч почти через всю половину поля соперника и нанес невероятный удар. Расскажи подробнее об этом голе.

- Я просто бежал, меня никто не встречал, и я сместился под левую и пробил. Мне постоянно говорят, что нужно больше бить по воротам, потому что без ударов не бывает голов. Для современного полузащитника очень важна результативность, ведь все смотрят на того, кто забивает и ассистирует. Понимаю, что сейчас время подтягивать результативность, ведь первая половина сезона по разным причинам была неудачной. Сейчас все наладилось, и думаю, что до конца сезона еще есть время подтянуть статистику.

- Команде предстоит игра с "Ворсклой", которая к тому же будет противостоять вам в финале Кубка Украины. Расскажи, чего ожидаете от матчей с полтавчанами?

- Скажу честно, пока что вообще не хочется думать о "Ворскле". Мистер сделал нам подарок - два выходных, поэтому хочется немного отойти от футбола, если так можно сказать. Поэтому в эти дни не хочется думать о "Ворскле".

- Что будешь делать в выходные?

- Вернусь в Киев и проведу время с девушкой, - резюмировал Бондаренко.