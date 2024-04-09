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Травма Будковского. Полесье официально сообщило диагноз форварда
Форвард получил ужасный перелом
Фото: ФК Полісся
Нападающий "Полесья" Филипп Будковский получил повреждение в игровом эпизоде матча 23 тура УПЛ против "Миная" (3:2). В борьбе за игровой мяч Филипп и защитник соперников столкнулись головами.
В результате повреждения капитан житомирян был каретой скорой помощи доставлен в больницу, где прошел дополнительное обследование - компьютерную томографию. После матча Филипп вместе с командой вернулся в Житомир поездом.
Утром 9 апреля медицинский штаб клуба получил расширенные результаты обследований и может констатировать - Филипп получил перелом гайморовой кости на лице.
Сроки восстановления игрока уточняются.
В текущем сезоне Будковский провел 20 матчей за "Полесье" во всех турнирах и забил 5 голов.
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