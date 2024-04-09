Премьер-лига
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Стали известны даты и время матчей 27-го тура УПЛ
Очередной тур пройдет с 4 по 6 мая
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го тура УПЛ сезона-2023/24.
27-й тур
4 мая (суббота)
Александрия - Рух 13:00
Оболонь - ЛНЗ 15:30
Металлист 1925 - Ворскла 18:00
5 мая (воскресенье)
Полесье - Заря 13:00
Динамо - Колос 15:30
Шахтер - Черноморец 18:00
6 мая (понедельник)
Днепр-1 - Кривбасс 13:00
Верес - Минай 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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