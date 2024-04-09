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Стали известны даты и время матчей 27-го тура УПЛ

Премьер-лига

Очередной тур пройдет с 4 по 6 мая

Стали известны даты и время матчей 27-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го тура УПЛ сезона-2023/24.

27-й тур

4 мая (суббота)

Александрия - Рух 13:00

Оболонь - ЛНЗ 15:30

Металлист 1925 - Ворскла 18:00

5 мая (воскресенье)

Полесье - Заря 13:00

Динамо - Колос 15:30

Шахтер - Черноморец 18:00

6 мая (понедельник)

Днепр-1 - Кривбасс 13:00

Верес - Минай 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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