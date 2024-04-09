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КМ. Черноморец уже в шестой раз сыграл с фармацевтами
Спарринг-партнер моряков - все тот же
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Одесский "Черноморец" не меняет традиции проводить тренировочные матчи на следующий день после официальной игры. Так было и накануне, когда подопечные Романа Григорчука встретились с представителем второй лиги, земляками из "Реала Фармы". Игра, которая проходила на клубной базе "моряков" в Совиньоне, завершилась победой старшей по рангу команды – 3:0.
В первой половине встречи автоголом отличился защитник "фармацевтов" Никита Ладыка, после чего до перерыва голов больше зафиксировано не было. А во втором тайме "Черноморец" забивал дважды, причем сделали это легионеры, заявленные за команду накануне возобновления чемпионата и на старте весенней части сезона – португалец Жозе Гомес и аргентинец Фабрисио Альваренга. Интересно, что оба ранее уже забивали в ворота "Реала Фармы" в подобных встречах.
Вчерашний спарринг "моряков" и "фармацевтов" стал уже шестым в этом году.
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