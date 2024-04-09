Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хюбшман: У Виллиана и Раца были Ламборджини и Феррари, но куда они на них ездили в Донецке, я не знаю
Томаш вспомнил былые часы в Шахтере
ФК Шахтер / Getty images
Экс-хавбек "
– Правда ли, что Виллиан и Рац купили Феррари или Ламборджини, но учитывая, что в Донецке были не лучшие дороги, шутили, что на них они могут кататься разве что по двум-трем центральным улицам города?
‒ Об этой шутке не знаю, но правда в том, что у Виллиана была Ламборджини, а у Раца – Феррари. И один и другой приезжали на них на базу. Но куда они ездили на них еще (смеется), я даже не знаю. Знаю, что по Донецку они действительно мотались на этих машинах.
‒ У вас не было таких же увлечений элитными авитовками?
‒ Нет-нет-нет. У меня и сегодня нет таких увлечений (смеется). Для меня машина – это средство для передвижения из пункта А в пункт Б.
Популярное сейчас
- Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- "Политики нам не указ". Чеферин прокомментировал решение не отстранять Беларусь на международной арене
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО