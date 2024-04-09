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Хюбшман: У Виллиана и Раца были Ламборджини и Феррари, но куда они на них ездили в Донецке, я не знаю

Премьер-лига

Томаш вспомнил былые часы в Шахтере

Хюбшман: У Виллиана и Раца были Ламборджини и Феррари, но куда они на них ездили в Донецке, я не знаю

ФК Шахтер / Getty images

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Экс-хавбек "Шахтера" Томаш Хюбшман рассказал об автопарке, который на тот момент был у игроков "горняков".

– Правда ли, что Виллиан и Рац купили Феррари или Ламборджини, но учитывая, что в Донецке были не лучшие дороги, шутили, что на них они могут кататься разве что по двум-трем центральным улицам города?

‒ Об этой шутке не знаю, но правда в том, что у Виллиана была Ламборджини, а у Раца – Феррари. И один и другой приезжали на них на базу. Но куда они ездили на них еще (смеется), я даже не знаю. Знаю, что по Донецку они действительно мотались на этих машинах.

‒ У вас не было таких же увлечений элитными авитовками?

‒ Нет-нет-нет. У меня и сегодня нет таких увлечений (смеется). Для меня машина – это средство для передвижения из пункта А в пункт Б.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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