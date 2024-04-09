Хюбшман: У Виллиана и Раца были Ламборджини и Феррари, но куда они на них ездили в Донецке, я не знаю

Экс-хавбек " Шахтера " Томаш Хюбшман рассказал об автопарке, который на тот момент был у игроков "горняков".

– Правда ли, что Виллиан и Рац купили Феррари или Ламборджини, но учитывая, что в Донецке были не лучшие дороги, шутили, что на них они могут кататься разве что по двум-трем центральным улицам города?

‒ Об этой шутке не знаю, но правда в том, что у Виллиана была Ламборджини, а у Раца – Феррари. И один и другой приезжали на них на базу. Но куда они ездили на них еще (смеется), я даже не знаю. Знаю, что по Донецку они действительно мотались на этих машинах.

‒ У вас не было таких же увлечений элитными авитовками?

‒ Нет-нет-нет. У меня и сегодня нет таких увлечений (смеется). Для меня машина – это средство для передвижения из пункта А в пункт Б.