"Студия UPL.TV находится на базе Руха". Вице-президент Полесья нашел заангажировость экспертов канала не в пользу своего клуба

Новый вице-президент " Полесья " Владимир Тесля, который до этого занимал пост спортивного директора клуба, раскритиковал работу студии канала UPL.TV после матча 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2).

"Очень важна победа в психологическом плане для команды. По-моему, ярко, эффективно и структурированно сыграла вся команда. Особенно в первом тайме. Это свидетельствует о том, что мы, как команда, сделали качественный шаг вперед.

Но очень разочаровал другой момент – это послематчевая студия UPL.TV. Создание этого медиаресурса – это инициатива клубов. "Полесье" – одна из команд, которая первой поддержала идею объединения вокруг этого продукта. Мы рассчитываем на UPL.TV как важный элемент популяризации украинского футбола. Но вчера просматривая студию после матча, мы были удивлены уровнем дискуссии. А вернее отсутствием дискуссии. Баланса мнений не было вообще.

Участники студии резко и единодушно выносили вердикты каждому эпизоду в матче, все эти высказывания были против "Полесья". Это не был обмен мнениями или освещение неоднозначных эпизодов игры, а поставлены именно безапелляционные вердикты. Прослеживалась заангажированность, однобокость и политический аспект. Я приходил в гости к UPL.TV и знаю, что физически студия находится на территории базы ФК "Рух". Если посмотреть с кем сейчас "Полесье" конкурирует в турнирной таблице, то можно сделать вывод почему эксперты столь жестоки к "Полесью".

Днем раньше я также просматривал студию матча "Шахтер" – "Рух". Заметил, что, несмотря на яркую победу в игре лидера чемпионата, но главной темой разговора стало освещение удачных действий другого клуба. Прошу руководителей UPL.TV обратить внимание на это, ведь мы не хотим, чтобы наш продукт стал политическим инструментом или площадкой для популяризации одного клуба, а был популяризатором украинского футбола. Чтобы в студии были дискуссии, а не вердикты последней инстанции, которые склоняют мнение зрителя только к одной стороне", – сказал Тесля.