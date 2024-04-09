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Вацко: Точно знаю об одном факте стимулирования Динамо соперников Шахтера весной. Но сумма на команду смешная была – миллион гривен
Виктор Вацко также подтвердил факт стимуляции третьих команд в УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил информацию о том, что в украинском футболе сохранятся практика финансовой стимуляции третьими клубами.
"Из того, что знаю я, не только в отношении "Динамо" есть стимуляция. Я знаю, что и соперников "Кривбасса" "Шахтер" стимулировал.
Точно так же знаю о стимулировании динамовцами соперников "Шахтера". На 100% знаю об одном факте уже по весне. Но это такое стимулирование было, очень условное. Сумма на команду смешная была – миллион гривен. Такой себе стимул", - сказал Вацко.
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