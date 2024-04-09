Вацко: Точно знаю об одном факте стимулирования Динамо соперников Шахтера весной. Но сумма на команду смешная была – миллион гривен

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил информацию о том, что в украинском футболе сохранятся практика финансовой стимуляции третьими клубами.

"Из того, что знаю я, не только в отношении "Динамо" есть стимуляция. Я знаю, что и соперников "Кривбасса" "Шахтер" стимулировал.

Точно так же знаю о стимулировании динамовцами соперников "Шахтера". На 100% знаю об одном факте уже по весне. Но это такое стимулирование было, очень условное. Сумма на команду смешная была – миллион гривен. Такой себе стимул", - сказал Вацко.