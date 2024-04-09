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Вацко: Точно знаю об одном факте стимулирования Динамо соперников Шахтера весной. Но сумма на команду смешная была – миллион гривен

Премьер-лига
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Виктор Вацко также подтвердил факт стимуляции третьих команд в УПЛ

Вацко: Точно знаю об одном факте стимулирования Динамо соперников Шахтера весной. Но сумма на команду смешная была – миллион гривен

Фото: ФК Динамо Киев

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Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко подтвердил информацию о том, что в украинском футболе сохранятся практика финансовой стимуляции третьими клубами.

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"Из того, что знаю я, не только в отношении "Динамо" есть стимуляция. Я знаю, что и соперников "Кривбасса" "Шахтер" стимулировал.

Точно так же знаю о стимулировании динамовцами соперников "Шахтера". На 100% знаю об одном факте уже по весне. Но это такое стимулирование было, очень условное. Сумма на команду смешная была – миллион гривен. Такой себе стимул", - сказал Вацко.

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Виктор Вацко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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