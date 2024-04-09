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Слюбик: Руху еще рано в еврокубки, еще год-два нужно набраться опыта

Премьер-лига
Обновлено

Пока что о еврокубках в Рухе не говорят

Слюбик: Руху еще рано в еврокубки, еще год-два нужно набраться опыта

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик после матча с "Шахтером" (1:3) рассказал о задачах клуба на сезон.

"Поражения делают нас сильнее. Не будем сдаваться, будем готовиться к следующей игре с "Кривбассом" – нам нужно забирать у них очки и двигаться дальше.

У нас не было конкретной задачи перед сезоном или во время межсезонья. Уже во время этого второго сезона мы собрались и сказали: "Давайте, постараемся в еврокубки выйти". Все согласились, все хотят туда попасть.

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Нам еще рано [в еврокубки]. Еще год-два нужно набраться опыта, и тогда куда-то идти. Когда уж команда укрепится – можно будет сказать, что это команда, которая готова на еврокубки.

Думаю, игроки задержатся здесь [и не уйдут в другие клубы]. Президент хочет показать, что можно играть таким составом в футбол, думаю, команда сохранится немного.

Мне нужно немного с мячом улучшить работу – первая передача, в единоборствах добавить, позиционную игру в обороне улучшить – и можно о чем-то говорить", – сказал Слюбик.

Напомним, что на данный момент "Рух" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.

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Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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