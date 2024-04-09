Степаненко - о матче с Рухом: Впервые в этом году я играл без боли

Опорник и капитан " Шахтера " Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против "Руха" (3:1).

"Впервые в этом году я тренировался, играл без боли. Как-то так получилось – травма на травме, и я всегда возвращался, чувствовал дискомфорт.

Если честно, я не знал, играть эту игру или нет. Честно сказал тренеру перед матчем, что я только буду рад [сыграть], если буду максимально готов и не ощущаю боли. Спасибо физио и подготовившим врачам – нормально все чувствовал, отбегал, мог передачу сделать, по воротам пробить.