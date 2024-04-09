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Степаненко - о матче с Рухом: Впервые в этом году я играл без боли

Премьер-лига
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Капитан Шахтера восстановился после травмы

Степаненко - о матче с Рухом: Впервые в этом году я играл без боли

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Опорник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против "Руха" (3:1).

"Впервые в этом году я тренировался, играл без боли. Как-то так получилось – травма на травме, и я всегда возвращался, чувствовал дискомфорт.

Если честно, я не знал, играть эту игру или нет. Честно сказал тренеру перед матчем, что я только буду рад [сыграть], если буду максимально готов и не ощущаю боли. Спасибо физио и подготовившим врачам – нормально все чувствовал, отбегал, мог передачу сделать, по воротам пробить.

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Надеюсь, что травмы позади и буду потихоньку набирать кондицию. Много работал, когда даже был травмирован, много работы сделал именно на кардио. Очень много, поэтому, в принципе, физически я нормально себя чувствовал. Единственное, что я переживал – это в плане позиции, потому что сбор не прошел, не играл. Тренировка – это тренировка, но когда не чувствуешь позицию, не чувствуешь, куда бежать – я за это немного беспокоился.

Но все получилось нормально, слава Богу, что выиграли", – сказал Степаненко.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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