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"Переломаны две кости". Будковский рассказал о своей травме
Сроки восстановления пока что очень размыты
polissyafc.com
Форвард "Полесья" Филипп Будковский рассказал о своей травме, которую он получил в
Напомним, что Филипп вышел в этом матче на замену, однако получил травму и покинул поле после стыка головами в борьбе за верховой мяч.
"В течение вчерашнего вечера мне дважды кололи обезболивающие. У меня переломаны две кости гайморовых пазух. Уже утром я был дома в Киеве, а завтра должен получить консультацию от врача, которая позволит определиться относительно дальнейших мероприятий в процессе лечения и восстановления.
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В зависимости от сложности травмы, которую определяют специалисты по челюстно-лицевой хирургии, период восстановления может длиться от двух-трех недель до нескольких месяцев", - рассказал Будковский.
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