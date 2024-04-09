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"Переломаны две кости". Будковский рассказал о своей травме

Премьер-лига
Обновлено

Сроки восстановления пока что очень размыты

"Переломаны две кости". Будковский рассказал о своей травме

polissyafc.com

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Форвард "Полесья" Филипп Будковский рассказал о своей травме, которую он получил в матче 23-го тура УПЛ с "Минаем" (3:2).

Напомним, что Филипп вышел в этом матче на замену, однако получил травму и покинул поле после стыка головами в борьбе за верховой мяч.

"В течение вчерашнего вечера мне дважды кололи обезболивающие. У меня переломаны две кости гайморовых пазух. Уже утром я был дома в Киеве, а завтра должен получить консультацию от врача, которая позволит определиться относительно дальнейших мероприятий в процессе лечения и восстановления.

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В зависимости от сложности травмы, которую определяют специалисты по челюстно-лицевой хирургии, период восстановления может длиться от двух-трех недель до нескольких месяцев", - рассказал Будковский.

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Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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