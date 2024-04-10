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Рецидив травмы? Ярмоленко не тренируется с Динамо перед матчем с Александрией

Премьер-лига
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Проблемы со здоровьем?

Рецидив травмы? Ярмоленко не тренируется с Динамо перед матчем с Александрией

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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В Киеве, на загородной базе "Динамо", проходит тренировка столичной команды перед матчем 24-го тура УПЛ с "Александрией". Игра чемпионата Украины запланирована на субботу, тринадцатого апреля.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, в общекомандной тренировке "Динамо" не участвует Андрей Ярмоленко. Футболист пропустил занятия как в зале, так и на поле. Есть подозрение на рецидив старой травмы, из-за которой Ярмоленко ранее не играл с осени прошлого года и вернулся только в феврале 2024-го.

В клубе ситуацию пока что не комментируют.

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Отметим, что Андрей Ярмоленко в трех последних матчах "Динамо" отметился тремя результативными действиями – два гола и ассист.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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