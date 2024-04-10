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Ярмоленко не тренируется с Динамо перед матчем с Александрией (обновлено)
Проблемы со здоровьем?
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В Киеве, на загородной базе "Динамо", проходит тренировка столичной команды перед матчем 24-го тура УПЛ с "Александрией". Игра чемпионата Украины запланирована на субботу, тринадцатого апреля.
Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, в общекомандной тренировке "Динамо" не участвует Андрей Ярмоленко. Футболист пропустил занятия как в зале, так и на поле. Есть подозрение на рецидив старой травмы, из-за которой Ярмоленко ранее не играл с осени прошлого года и вернулся только в феврале 2024-го.
В клубе ситуацию пока что не комментируют.
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Отметим, что Андрей Ярмоленко в трех последних матчах "Динамо" отметился тремя результативными действиями – два гола и ассист.
Обновление. Как впоследствии прокомментировал ситуацию пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов, проблем со здоровьем у Андрея Ярмоленко нет. У него - плановое восстановление, по программе которого футболист занимается индивидуально.
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