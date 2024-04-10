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Пациент скорее жив… Акценты зрителя на играх 23-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Тур порадовал результативностью. Забивали все, кроме одной команды. При этом половина матчей завершилась вничью. Во всех остальных победители забили трижды. Но крупно выиграл лишь один из аутсайдеров. Не собираюсь дискутировать о качестве игры, однако футбола в этом туре вновь было в достатке. Погода вдохновляет?
- Шахтер - Рух 3:1
- Кривбасс - Ворскла 1:1
- Динамо - ЛНЗ 1:1
- Днепр - Заря 2:2
- Минай - Полесье 2:3
- Черноморец - Александрия 3:2
- Колос - Металлист 1925 1:1
- Верес - Оболонь 3:0
Зрелищность. Считаю, что посмотреть было на что в каждом из поединков. Наименее смотрибельным парадоксально назову один из самых результативных. Дело в том, что во втором тайме в Одессе, помимо гола “Александрии” вскоре после перерыва, не происходило ничего важного. А когда пол-матча сидишь “вхолостую”...
А вот в Минае, при таком же счете, мы увидели действительно зрелищную игру, в которой опасных моментов у ворот было почти вдвое больше. На второе место поставлю поединок в Днепре, на третье - в Кривом Роге. Но и все оставшиеся были вполне под стать и мой зрительский зачет выполнили.
Интрига. Полагаю, в двух случаях можно говорить о том, что результат фактически был определен еще до перерыва.
Первый же гол “Вереса” на 5-й минуте, забитый с пенальти Янаковым, положил начало неизбежному фиаско “Оболони”. “Черноморец”, доведя счет до крупного на 44-й минуте, на самом деле, не оставил шансов “Александрии”: кроме двух голов, у нее больше не было ничего.
Практически подобным же образом “Полесье” разобралось с “Минаем”. Здесь занавес интриги упал к истечению часа игры, когда третий мяч забил Мустафаев. Догнать соперника хозяевам поля было уже нереально.
В большинстве матчей все решалось в последней четверти. Лишь третий гол в ворота “Руха”, забитый Зубковым на 76-й минуте, поставил крест на надеждах львовян. На 82-й Безбородько мог принести победу “Колосу” над “Металлистом 1925”, а Степанюк - “Ворскле” в Кривом Роге, но оба промахнулись.
Уже на 89-й Очеретько в критической близости от ворот “Зари” и сам не гам, и Третьякову не дал - в итоге “Днепру-1” пришлось довольствоваться ничьей. А Кучеренко спас ЛНЗ от поражения, парировав удар “динамовца” Ваната геть в компенсированное время.
Логика. Дважды счет был максимально закономерным. И оба раза речь идет о ничьих - в Ковалевке и Днепре.
И также дважды, на мой взгляд и следуя логике голевых моментов, результат не соответствовал увиденному. “Кривбасс” и особенно “Динамо” на победу вполне “наиграли”.
Судейство. В пятый раз из шести возможных нынешней весной арбитры отсудили без ошибок, повлиявших на результат.
У меня были некоторые сомнения в эпизоде с не назначенным перед финальным свистком пенальти в ворота “Полесья”, вместо чего “минаец” Семотюк получил предупреждение за симуляцию. Но коллега Юстас их развеял: “В принципе все правильно. Задел руку, никак не лицо. В основном - театр, что и подтвердил ВАР”.
Везение. А вот Фортуна пировала.
Самой везучей в туре следует признать “Ворсклу”. Два удара в стойки ворот в течение четверти часа, при 1:1: сначала Понедельника, а затем спасшего Полтаву от гола Корниенко - это вам не баран чихнул.
Примерно в это же время и при таком же счете перекладина спасла “Колос” после удара Имерекова. Изрядно повезло и ЛНЗ, когда Салиху сравнял счет после редкостной ошибки Нещерета на 40-й минуте.
“Вересу” подфартило с тем самым пенальти в дебюте матча: фол Приймака случился из-за того что тот банально поскользнулся. Но, думается, Удача вернула должок “Оболони”, когда Кучеренко и Морозко обстучали ее штанги в течение десяти минут, уже при 2:0.
Личности. Самая заметная фигура тура - Ванат: семь участий в ключевых эпизодах игры. На самом деле, это все, что было у “Динамо”, кроме штрафного удара Шапаренко.
Вторым назову Эрнандеса из “Полесья”: пять участий, включая голевой дубль. Третьим, пожалуй, его одноклубника Козака - практически столько же эпизодов.
В пятерку включил бы также Гуцуляка (“Днепр-1”) и Бражко (“Динамо”). Заслуживают упоминания еще Зубков (“Шахтер”) и Мирошниченко (“Днепр-1”).
В плане эффективности выделю Устименко (“Минай”), Штогрина (“Черноморец”) и Бондаренко (“Шахтер”) - по два результативных участия из двух возможных.
Среди вратарей не увидел конкурентов Кучеренко (ЛНЗ) с пятью зачетными сэйвами.
Симпатии. Веселее всех смотрелось “Полесье” с десятком-дюжиной угроз воротам соперника. Вторым у меня будет “Кривбасс”, третьим - “Динамо”. Обязательно упомяну также “Верес”, а уже вслед за ним - “Шахтер”, “Днепр-1” и “Зарю”.
Самая скучная (она же единственная) команда тура - ЛНЗ: гол на шарика + парочка полумоментов.
Таблица. Пользуясь потерей очков всеми без исключения преследователями, “Шахтер” легко и радостно уходит в отрыв.
В гонке за вторую позицию и квалификацию Лиги чемпионов сюрпляс - соискатели дружно сыграли вничью. “Динамо” хочет большего? Это нужно будет доказывать результатами.
Исходя из того что Кубок вероятнее всего может достаться чемпиону, возрастает значимость пятого места, которое теперь оспаривает у “Руха” “Полесье”.
Важнейшая и убедительная победа “Вереса” вывела его в лидеры состязания “за крышку люка”. Оба же главных аутсайдера не смогли воспользоваться неудачей уступившей это лидерство “Оболони”.
УПЛ-ТВ. Как бы придраться не к чему. Это касается и “фракции” канала 2+2. Смотрелось нормально, никто не мешал. Иные даже пытались помогать. Как говорится, с пивом пойдет. Мне зашло. Пока дело таки-идет к упразднению данной рубрики за отсутствием явных предметов критики. И это не может не радовать.
Анонсы. И вновь в центре внимания нового тура “Рух”. На сей раз он будет принимать во Львове “Кривбасс”. Обе команды в этом сезоне по-своему впечатляют, обеим есть за что бороться вверху.
Удастся ли оптимистично настроенному “Минаю” приблизиться к захандрившей “Оболони”, одолев ее в “лобовом” поединке? Дуэль “нижних” поставлю на второе место в списке своих предпочтений.
Что еще? Репетиция финала Кубка, говорите? Ну пусть будет она: “Ворскла” - “Шахтер”. Хотя и терзают смутные сомненья…
Итак, второй тур кряду полет нормальный. Я бы даже сказал, смотреть УПЛ стало комфортнее. Не в смысле: где - в смысле: что и как. Но два случая - совпадение. Поглядим, хватит ли нас на еще один тур. Вместе с тем продолжаю утверждать: предыдущие два стали лучшим отрезком чемпионата. С точки зрения любителя игры.
Пациент скорее жив, чем мертв.
Фото - UA-Футбол
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