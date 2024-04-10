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Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Проблем со здоровьем нет

Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, десятого апреля, "Динамо" провело тренировку перед выездом на матч 24-го тура чемпионата Украины против "Александрии". Как ранее сообщал UA-Футбол, в занятии не принимал участия Андрей Ярмоленко.

Стали известны официальные причины отсутствия игрока. Как сообщил пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов, проблем со здоровьем у Ярмоленко нет.

"Никакого рецидива у Андрея Ярмоленко нет. Плановое восстановление, из-за чего сегодня занимался индивидуально. Больше информации о подготовке будет позже на официальном сайте клуба", - написал Шахов на своей странице в соцсети.

Отметим, что Андрей Ярмоленко был травмирован с осени прошлого года по март 2024-го. Также добавим, что в трех последних матчах чемпионата он совершил три результативных действия.

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Андрей Ярмоленко Андрей Шахов
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Источник:
Андрій Шахов
Опубликовал: Игорь Семйон
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