Бражко о стимулировании Шахтером соперников Динамо: Слышал, но зачем нам на это обращать внимание?

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко на открытой тренировке команды ответил на вопросы журналистки UA-Football.

- Ничья в поединке с "ЛНЗ". Разобрали ли уже ошибки и какие уроки вынесли из этого матча?

- Еще не разбирали матч, но мы знаем, что это не хороший результат для "Динамо" Киев. Обязательно разберем игру и будем исправлять ошибки. Шансы еще есть, надо верить в себя и продолжать работать.

- Считаешь, "Динамо" не заслужило ничью в этой встрече?

- Не знаю, не могу так говорить. Видимо, мы не забили свои моменты. Соперник хорошо оборонялся. Конечно, хочется побеждать всегда, но как есть.

- В начале марта вы также сыграли вничью с "Вересом". Сравни эти две игры.

- Я с "Вересом" не играл, но видел по телевизору, что тоже была очень тяжелая игра. Команда соперника тоже хорошо оборонялась и нам не хватило реализации в решающих моментах.

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- В СМИ ходят слухи о финансовом стимулировании "Шахтера" соперников "Динамо". Слышал ли ты что-то об этом?

- Слышал, но зачем нам на это обращать внимание? Надо заниматься своим делом. А то что за полем, остается за полем. Мы делаем свое дело на поле.

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- Отставание от "Шахтера" составляет 4 очка. Учитывая, что, как и ваш соперник, вы имеете две игры в запасе. Борьба за чемпионство - впереди?

- Конечно впереди. Надо верить. Если переставать верить, то зачем выходить на поле, тренироваться и играть в следующих играх.

- Что думаешь о следующем сопернике - "Александрии"? Каких действий соперника стоит опасаться?

- У них очень хорошая команда. Я видел их последнюю игру с "Черноморцем", которую они играли в меньшинстве и не боялись играть в футбол. Они стараются играть в хороший футбол и я знаю тренера Руслана Петровича. Будем готовиться на все сто [процентов]. Думаю, получится хороший матч.

- В первом круге вы обыграли эту команду со счетом 4:2, а два гола забил как раз именно ты. Предстоящая встреча будет похожа на ту, которая была сыграна осенью?

- Не знаю. Думаю, каждый матч... все по-новому. Другая погода, поле и атмосфера. Все может измениться и будем смотреть.

- А кто-то из команд-соперников удивил в течение этого сезона?

- Не то чтобы удивил ... Я слежу только за собой, за своей командой. Надо следить за собой и своими результатами.

- В последних трех матчах ты забил два гола и отдал один ассист. Как ты оценишь свою результативность?

- Не мне себя оценивать. Я делаю свое дело. Конечно, можно играть лучше и больше отдавать [результативные передачи] и забивать голы. Но надо улучшать мастерство на тренировках.

- Хочу спросить тебя о сборной Украины. С какими эмоциями вернулся, расскажи о своих впечатлениях и пребывании в команде.

- Хорошие впечатления. Очень крутая атмосфера в команде была. Очень хорошие ребята. Топовый уровень футбола и игроков.

Да, вышли на Евро и я очень доволен, потому что в такое сложное время для Украины это очень важно, чтобы знали и не забывали об Украине, о том, чтобы нам надо продолжать помогать. Хочется себя хорошо проявить. И конечно самых высоких результатов на Евро.