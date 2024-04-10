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Бражко о стимулировании Шахтером соперников Динамо: Слышал, но зачем нам на это обращать внимание?
Хавбек киевлян ответил на вопросы на открытой тренировке команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко на открытой тренировке команды ответил на вопросы журналистки UA-Football.
- Ничья в поединке с "ЛНЗ". Разобрали ли уже ошибки и какие уроки вынесли из этого матча?
- Еще не разбирали матч, но мы знаем, что это не хороший результат для "Динамо" Киев. Обязательно разберем игру и будем исправлять ошибки. Шансы еще есть, надо верить в себя и продолжать работать.
- Считаешь, "Динамо" не заслужило ничью в этой встрече?
- Не знаю, не могу так говорить. Видимо, мы не забили свои моменты. Соперник хорошо оборонялся. Конечно, хочется побеждать всегда, но как есть.
- В начале марта вы также сыграли вничью с "Вересом". Сравни эти две игры.
- Я с "Вересом" не играл, но видел по телевизору, что тоже была очень тяжелая игра. Команда соперника тоже хорошо оборонялась и нам не хватило реализации в решающих моментах.
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- В СМИ ходят слухи о финансовом стимулировании "Шахтера" соперников "Динамо". Слышал ли ты что-то об этом?
- Слышал, но зачем нам на это обращать внимание? Надо заниматься своим делом. А то что за полем, остается за полем. Мы делаем свое дело на поле.
- Отставание от "Шахтера" составляет 4 очка. Учитывая, что, как и ваш соперник, вы имеете две игры в запасе. Борьба за чемпионство - впереди?
- Конечно впереди. Надо верить. Если переставать верить, то зачем выходить на поле, тренироваться и играть в следующих играх.
- Что думаешь о следующем сопернике - "Александрии"? Каких действий соперника стоит опасаться?
- У них очень хорошая команда. Я видел их последнюю игру с "Черноморцем", которую они играли в меньшинстве и не боялись играть в футбол. Они стараются играть в хороший футбол и я знаю тренера Руслана Петровича. Будем готовиться на все сто [процентов]. Думаю, получится хороший матч.
- В первом круге вы обыграли эту команду со счетом 4:2, а два гола забил как раз именно ты. Предстоящая встреча будет похожа на ту, которая была сыграна осенью?
- Не знаю. Думаю, каждый матч... все по-новому. Другая погода, поле и атмосфера. Все может измениться и будем смотреть.
- А кто-то из команд-соперников удивил в течение этого сезона?
- Не то чтобы удивил ... Я слежу только за собой, за своей командой. Надо следить за собой и своими результатами.
- В последних трех матчах ты забил два гола и отдал один ассист. Как ты оценишь свою результативность?
- Не мне себя оценивать. Я делаю свое дело. Конечно, можно играть лучше и больше отдавать [результативные передачи] и забивать голы. Но надо улучшать мастерство на тренировках.
- Хочу спросить тебя о сборной Украины. С какими эмоциями вернулся, расскажи о своих впечатлениях и пребывании в команде.
- Хорошие впечатления. Очень крутая атмосфера в команде была. Очень хорошие ребята. Топовый уровень футбола и игроков.
Да, вышли на Евро и я очень доволен, потому что в такое сложное время для Украины это очень важно, чтобы знали и не забывали об Украине, о том, чтобы нам надо продолжать помогать. Хочется себя хорошо проявить. И конечно самых высоких результатов на Евро.
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