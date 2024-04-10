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Милевский - про историю с халатом: Все знают, какой я нормальный и адекватный человек
Просто не успел переодеться
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Экс-форвард "Динамо"
"Все знают, какой я нормальный и адекватный человек. Если бы я знал тогда, что это вызовет такой резонанс, столько мемов и столько шуток из-за этого халата, то конечно я бы лучше опоздал на минуту или там на 30 секунд, забежал бы быстро что-то накинул.
Я просто не придал этому значения, не думал, что так все развернется", - рассказал Милевский.
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