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Милевский - про историю с халатом: Все знают, какой я нормальный и адекватный человек

Премьер-лига
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Просто не успел переодеться

Милевский - про историю с халатом: Все знают, какой я нормальный и адекватный человек

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Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский вспомнил нашумевшую историю, историю, когда он пришел на презентацию нового главного тренера "бело-синих" Олега Блохина в халате.

"Все знают, какой я нормальный и адекватный человек. Если бы я знал тогда, что это вызовет такой резонанс, столько мемов и столько шуток из-за этого халата, то конечно я бы лучше опоздал на минуту или там на 30 секунд, забежал бы быстро что-то накинул.

Я просто не придал этому значения, не думал, что так все развернется", - рассказал Милевский.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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