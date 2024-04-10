  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михавко: Напряжение в чемпионской гонке есть и будет до последних матчей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михавко: Напряжение в чемпионской гонке есть и будет до последних матчей

Премьер-лига

Защитник Динамо уверен, что судьба чемпионства еще не решена

Михавко: Напряжение в чемпионской гонке есть и будет до последних матчей

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко рассказал о главной цели на сезон и высказался о календаре команды.

- Далее у "Динамо" очень сложный календарь, будут тяжелые матчи со всеми командами из топ-5 лиги. Как вы на это смотрите? Возможно, анализировали, общались с командой?

- Нет, мы настраиваемся на каждую игру. Мы стремимся выигрывать у любого соперника и настраиваемся на победу над каждым соперником. Поэтому я не вижу повода особенно настраиваться на команды из топ-5, мы на все команды настраиваемся одинаково и работаем.

- Пришлось слышать и читать в разных изданиях, что после того, как "Динамо" потеряло очки в последнем матче, что чемпионская гонка закончилась. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, что напряжение есть и оно будет до последних матчей. Мы настраиваемся только на чемпионство и будем над этим работать, а там, как будет.

- В "Александрии" много бывших игроков "Динамо", создает ли это какой-то особый подтекст перед этой игрой?

- Нет, мы готовимся в своем режиме и нет никаких проблем. Каждый матч мы хотим выигрывать и стать чемпионами. Поэтому мы будем работать и неважно кто и как против нас играет.

По теме
yellow-arrow
Разнообразие дублей от Бондаренко, Луифера и Устименко. Символическая сборная 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
Милевский - про историю с халатом: Все знают, какой я нормальный и адекватный человек
yellow-arrow
Бражко о стимулировании Шахтером соперников Динамо: Слышал, но зачем нам на это обращать внимание?
Динамо (Киев) Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости