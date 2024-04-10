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Михавко: Напряжение в чемпионской гонке есть и будет до последних матчей
Защитник Динамо уверен, что судьба чемпионства еще не решена
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "
- Далее у "Динамо" очень сложный календарь, будут тяжелые матчи со всеми командами из топ-5 лиги. Как вы на это смотрите? Возможно, анализировали, общались с командой?
- Нет, мы настраиваемся на каждую игру. Мы стремимся выигрывать у любого соперника и настраиваемся на победу над каждым соперником. Поэтому я не вижу повода особенно настраиваться на команды из топ-5, мы на все команды настраиваемся одинаково и работаем.
- Пришлось слышать и читать в разных изданиях, что после того, как "Динамо" потеряло очки в последнем матче, что чемпионская гонка закончилась. Что вы думаете по этому поводу?
- Я думаю, что напряжение есть и оно будет до последних матчей. Мы настраиваемся только на чемпионство и будем над этим работать, а там, как будет.
- В "Александрии" много бывших игроков "Динамо", создает ли это какой-то особый подтекст перед этой игрой?
- Нет, мы готовимся в своем режиме и нет никаких проблем. Каждый матч мы хотим выигрывать и стать чемпионами. Поэтому мы будем работать и неважно кто и как против нас играет.
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