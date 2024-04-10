Михавко: Напряжение в чемпионской гонке есть и будет до последних матчей

Защитник " Динамо " Тарас Михавко рассказал о главной цели на сезон и высказался о календаре команды.

- Далее у "Динамо" очень сложный календарь, будут тяжелые матчи со всеми командами из топ-5 лиги. Как вы на это смотрите? Возможно, анализировали, общались с командой?

- Нет, мы настраиваемся на каждую игру. Мы стремимся выигрывать у любого соперника и настраиваемся на победу над каждым соперником. Поэтому я не вижу повода особенно настраиваться на команды из топ-5, мы на все команды настраиваемся одинаково и работаем.

- Пришлось слышать и читать в разных изданиях, что после того, как "Динамо" потеряло очки в последнем матче, что чемпионская гонка закончилась. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, что напряжение есть и оно будет до последних матчей. Мы настраиваемся только на чемпионство и будем над этим работать, а там, как будет.

- В "Александрии" много бывших игроков "Динамо", создает ли это какой-то особый подтекст перед этой игрой?

- Нет, мы готовимся в своем режиме и нет никаких проблем. Каждый матч мы хотим выигрывать и стать чемпионами. Поэтому мы будем работать и неважно кто и как против нас играет.