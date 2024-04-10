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Центрбек Динамо вернулся в общую группу команды после травмы
Тарас Михавко снова в обойме
fcdynamo.com
Защитник "
- У вас было повреждение, вы не играли несколько поединков за "Динамо". Недавно вернулись и сыграли за молодежную команду, какое у вас было повреждение? И можно ли сказать, что вы очень быстро вошли в Премьер-лигу, большие скорости, большие нагрузки и где-то ваш организм не выдержал?
- Не думаю, что проблема в том. Нагрузки были не первый раз такие, на сборах были большие нагрузки. Просто не подготовился, где-то недоразмялся и подвернул голеностоп и выбыл на 10 дней. Я уже вернулся и тренируюсь в общей группе и готовлюсь к следующим матчам.
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- Можно сказать, что вы полностью восстановились к следующим матчам?
- Да. Я с этой недели начинаю тренироваться полностью в общей группе. Поэтому я думаю, что к ближайшим матчам я буду готов.
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