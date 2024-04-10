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Центрбек Динамо вернулся в общую группу команды после травмы

Премьер-лига

Тарас Михавко снова в обойме

Центрбек Динамо вернулся в общую группу команды после травмы

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко рассказал о своем восстановлении после травмы, из-за которой футболист пропустил несколько последних матчей команды.

- У вас было повреждение, вы не играли несколько поединков за "Динамо". Недавно вернулись и сыграли за молодежную команду, какое у вас было повреждение? И можно ли сказать, что вы очень быстро вошли в Премьер-лигу, большие скорости, большие нагрузки и где-то ваш организм не выдержал?

- Не думаю, что проблема в том. Нагрузки были не первый раз такие, на сборах были большие нагрузки. Просто не подготовился, где-то недоразмялся и подвернул голеностоп и выбыл на 10 дней. Я уже вернулся и тренируюсь в общей группе и готовлюсь к следующим матчам.

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- Можно сказать, что вы полностью восстановились к следующим матчам?

- Да. Я с этой недели начинаю тренироваться полностью в общей группе. Поэтому я думаю, что к ближайшим матчам я буду готов.

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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