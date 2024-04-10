Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский, Шепелев и Царенко работают в общей группе Динамо, Ярмоленко восстанавливается индивидуально
Динамо начало подготовку к матчу с Александрией
fcdynamo.com
"
В среду, 10 апреля, киевляне провели тренировку, на которой в общей группе и без ограничений занимались Виталий Буяльский, Антон Царенко и Владимир Шепелев.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Навин Малыш продолжает работать по индивидуальной программе, поскольку его возобновление после операции продолжается.
Что касается Андрея Ярмоленко, то он уделял внимание индивидуальному плановому восстановлению.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- "Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
- Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн