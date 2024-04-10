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Буяльский, Шепелев и Царенко работают в общей группе Динамо, Ярмоленко восстанавливается индивидуально

Премьер-лига
Обновлено

Динамо начало подготовку к матчу с Александрией

Буяльский, Шепелев и Царенко работают в общей группе Динамо, Ярмоленко восстанавливается индивидуально

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" начало подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с "Александрией", который состоится 13 апреля.

В среду, 10 апреля, киевляне провели тренировку, на которой в общей группе и без ограничений занимались Виталий Буяльский, Антон Царенко и Владимир Шепелев.

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Навин Малыш продолжает работать по индивидуальной программе, поскольку его возобновление после операции продолжается.

Что касается Андрея Ярмоленко, то он уделял внимание индивидуальному плановому восстановлению.

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Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Динамо (Киев) Владимир Шепелев Антон Царенко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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