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Шахтер передал вырученные 200 000 гривен от продажи билетов на ВСУ
Деньги пошли на укрепление боеспособности роты объектового контроля 82-го батальона
shakhtar.com
"Шахтер" направил средства от реализации билетов на домашние матчи команды на социальные проекты и благотворительность.
По итогам матча УПЛ "Шахтер" - "Минай" и поединка КУ "Шахтер" - "Черноморец" в целом было получено 200 000 гривен от продажи билетов. Эту сумму решено направить на укрепление боеспособности роты объектового контроля 82-го батальона.
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Всего за четыре домашних матча "Шахтера" на "Арене Львов" было собрано и передано более 400 000 гривен.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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