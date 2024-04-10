Шахтер передал вырученные 200 000 гривен от продажи билетов на ВСУ

"Шахтер" направил средства от реализации билетов на домашние матчи команды на социальные проекты и благотворительность.

По итогам матча УПЛ "Шахтер" - "Минай" и поединка КУ "Шахтер" - "Черноморец" в целом было получено 200 000 гривен от продажи билетов. Эту сумму решено направить на укрепление боеспособности роты объектового контроля 82-го батальона.

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Всего за четыре домашних матча "Шахтера" на "Арене Львов" было собрано и передано более 400 000 гривен.