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УАФ при помощи жеребьевки назначила арбитров на матчи 24-го тура УПЛ
Нововведение от нового руководства УАФ
uaf.ua
Комитеты УАФ назначили бригады арбитров на матчи 24-го тура
При этом, как отмечает ассоциация, все арбитры были назначены с помощью жеребьевки. Такая практика началась после жеребьевки судей на полуфиналы Кубка Украины.
Саму жеребьевку провели председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко.
В итоги, жребий назначил на матчи следующие бригады.
13 апреля
Оболонь – Минай. Арбитр Максим Козыряцкий. Судья ВАР Андрей Коваленко
Александрия – Динамо. Арбитр Алексей Деревинский. Судья ВАР Игорь Пасхал
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14 апреля
Рух – Кривбасс. Арбитр Николай Балакин. Судья ВАР Виталий Романов
Ворскла – Шахтер. Арбитр Александр Омельченко. Судья ВАР Денис Шурман
Заря – Черноморец. Арбитр Владимир Новохатний. Судья ВАР Дмитрия Панчишин
Полесье – Колос. Арбитр Александр Афанасьев. Судья ВАР Роман Блавацкий
15 апреля
ЛНЗ – Верес. Арбитр Михаил Райда. Судья ВАР Александр Шандор
Металлист 1925 – Днепр-1. Арбитр Анастасия Романюк. Судья ВАР Дмитрий Кубряк
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