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УАФ при помощи жеребьевки назначила арбитров на матчи 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Нововведение от нового руководства УАФ

УАФ при помощи жеребьевки назначила арбитров на матчи 24-го тура УПЛ

uaf.ua

Новина українською

Комитеты УАФ назначили бригады арбитров на матчи 24-го тура УПЛ.

При этом, как отмечает ассоциация, все арбитры были назначены с помощью жеребьевки. Такая практика началась после жеребьевки судей на полуфиналы Кубка Украины.

Саму жеребьевку провели председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко.

В итоги, жребий назначил на матчи следующие бригады.

13 апреля

Оболонь – Минай. Арбитр Максим Козыряцкий. Судья ВАР Андрей Коваленко

Александрия – Динамо. Арбитр Алексей Деревинский. Судья ВАР Игорь Пасхал

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14 апреля

Рух – Кривбасс. Арбитр Николай Балакин. Судья ВАР Виталий Романов

Ворскла – Шахтер. Арбитр Александр Омельченко. Судья ВАР Денис Шурман

Заря – Черноморец. Арбитр Владимир Новохатний. Судья ВАР Дмитрия Панчишин

Полесье – Колос. Арбитр Александр Афанасьев. Судья ВАР Роман Блавацкий

15 апреля

ЛНЗ – Верес. Арбитр Михаил Райда. Судья ВАР Александр Шандор

Металлист 1925 – Днепр-1. Арбитр Анастасия Романюк. Судья ВАР Дмитрий Кубряк

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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