Вишняк: Президент Колоса пока поддерживает. Есть понимание, почему так складывается ситуация

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о диалоге с президентом клуба Андреем Засухой.

- Сейчас непростая серия. После последнего матча был разговор с президентом клуба?

– Смотрите, у нас есть диалог. Был разговор и после последнего матча, и предпоследнего. Просто не хотелось, чтобы было впечатление непонимания происходящего.

Есть спортивные директора, президент клуба. Мы работаем в команде. Не знаю, нравится это кому-то или нет, но так шло с самого начала. В принципе, у нас нормальные отношения – это подводя к тому, какие разговоры. Есть откровенные разговоры, мы обсуждаем. Говорим, чего не хватает, почему так случается.

Я совершенно в этом плане откровенен и говорю то, что есть. Президент пока поддерживает. Есть понимание, почему так складывается ситуация. Понимаю, что у меня как молодого тренера есть надежда на мой прогресс. Из-за таких ситуаций растешь. Как скоро получится – не знаю. Но у нас есть открытость. Нет проигравшего – хоп, и какое-то решение принимается.

Есть разговор каждый день. Мы все в этом процессе. Все понимают, как мы тренируемся, что делаем, кого покупаем, кто идет почему. Это не так, что какие-нибудь хаотические решения.

- Президент вам сказал четко, что "Ярослав, работаем до конца сезона"?

– Вы подводите. Ну, смотрите, как до конца сезона, такого разговора не было.

– Ну вот точно до конца сезона.

- Ну, смотрите, таких разговоров нет. Есть поддержка от президента, есть поддержка команды, – сказал Вишняк.