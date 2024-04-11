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Тренер Шахтера: Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея
Марио Станич - о задачах команды на остаток сезона
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Ассистент главного тренера "Шахтера" Марио Станич обозначил задачи команды на остаток сезона.
"Сейчас мы возглавляем таблицу, играем прекрасно. Самое важное - сохранять максимальную концентрацию на чемпионате. В УПЛ очень жесткое соперничество. Как игрок и тренер я понимаю, насколько сложно дается чемпионство. Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея.
Готовимся к каждой игре шаг за шагом, поэтому сосредоточены на следующем матче с "Ворсклой". Это единственный правильный способ, чтобы подготовиться и сохранить лидерство", - приводит слова тренера официальный сайт "горняков".
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