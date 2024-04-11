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Тренер Шахтера: Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея

Премьер-лига

Марио Станич - о задачах команды на остаток сезона

Тренер Шахтера: Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Марио Станич обозначил задачи команды на остаток сезона.

"Сейчас мы возглавляем таблицу, играем прекрасно. Самое важное - сохранять максимальную концентрацию на чемпионате. В УПЛ очень жесткое соперничество. Как игрок и тренер я понимаю, насколько сложно дается чемпионство. Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея.

Готовимся к каждой игре шаг за шагом, поэтому сосредоточены на следующем матче с "Ворсклой". Это единственный правильный способ, чтобы подготовиться и сохранить лидерство", - приводит слова тренера официальный сайт "горняков".

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Шахтер (Донецк) Марио Станич
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.04.2024 в 11:19
УПЛ это не что--вы в Европейских играх докажите -нет не одной команды все просрали
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.04.2024 в 11:19
УПЛ это не что--вы в Европейских играх докажите -нет не одной команды все просрали
sticker
Ответить
0
0

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