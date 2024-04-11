Тренер Шахтера: Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея

Ассистент главного тренера "Шахтера" Марио Станич обозначил задачи команды на остаток сезона.

"Сейчас мы возглавляем таблицу, играем прекрасно. Самое важное - сохранять максимальную концентрацию на чемпионате. В УПЛ очень жесткое соперничество. Как игрок и тренер я понимаю, насколько сложно дается чемпионство. Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея.

Готовимся к каждой игре шаг за шагом, поэтому сосредоточены на следующем матче с "Ворсклой". Это единственный правильный способ, чтобы подготовиться и сохранить лидерство", - приводит слова тренера официальный сайт "горняков".