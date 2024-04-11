Гагарин: Если украдут Вернидуба - будем писать заявление в полицию

Вице-президент "Кривбасс" Артем Гагарин в шуточной форме ответил на вопрос журналиста, не боится ли он что наши гранды или европейские клубы переманят Юрия Вернидуба к себе.

"Если украдут - будем писать заявление в полицию, чтобы Николаевича вернули. А если серьезно, то Вернидуб максималист и он всегда своего достигает. Сейчас у него, как и у всех нас, есть цель, к которой мы успешно движемся", - сказал Гагарин в интервью Українському футболу.

Напомним, Вернидуб возглавил "Кривбасс" в июне 2022 года. Сейчас команда занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 47 очков. В следующем туре 13 апреля "красно-белые" сыграют на выезде с "Рухом".