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Гагарин: Если украдут Вернидуба - будем писать заявление в полицию
Вице-президент "Кривбасса" с юмором ответил на вопрос журналиста
Фото: fckryvbas.com
Вице-президент "Кривбасс" Артем Гагарин в шуточной форме ответил на вопрос журналиста, не боится ли он что наши гранды или европейские клубы переманят Юрия Вернидуба к себе.
"Если украдут - будем писать заявление в полицию, чтобы Николаевича вернули.
А если серьезно, то Вернидуб максималист и он всегда своего достигает. Сейчас у него, как и у всех нас, есть цель, к которой мы успешно движемся", - сказал Гагарин в интервью Українському футболу.
Напомним, Вернидуб возглавил "Кривбасс" в июне 2022 года. Сейчас команда занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 47 очков. В следующем туре 13 апреля "красно-белые" сыграют на выезде с "Рухом".
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