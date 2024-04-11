  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия увеличила количество билетов на матч с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия увеличила количество билетов на матч с Динамо

Премьер-лига

Поединок сможет посетить большее количество зрителей

Александрия увеличила количество билетов на матч с Динамо

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

В субботу, 13 апреля, "Александрия" в рамках 24 тура УПЛ, дома будут принимать "Динамо". Этот матч состоится при поддержке болельщиков на трибунах.

Расположение укрытия вблизи стадиона позволяет увеличить количество мест на трибунах с 891 до 1180, сообщает официальный сайт "горожан". Поэтому, поединок сможет посетить большее количество зрителей.

Отмечается, что билеты онлайн уже распроданы. Тикеты в кассах КСК "Ника" можно будет приобрести 11 и 12 апреля, с 11:00 до 17:00. В день матча, в субботу, 13 апреля, с 11:00 до 16:30.

Стоимость билета - 100 гривен.

Напомним, сам поединок начнется в 15:30.

Читайте такжеКараваев: Александрия имеет свой стиль, поэтому ожидаю серьезную и интересную игру
По теме
yellow-arrow
Ротань: Динамо после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 интересуется вингером Динамо - Источник
yellow-arrow
Пономарев: Кривбасс борется за чемпионство и демонстрирует очень хороший футбол
Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости