Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия увеличила количество билетов на матч с Динамо
Поединок сможет посетить большее количество зрителей
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
В субботу, 13 апреля, "Александрия" в рамках 24 тура УПЛ, дома будут принимать "Динамо". Этот матч состоится при поддержке болельщиков на трибунах.
Расположение укрытия вблизи стадиона позволяет увеличить количество мест на трибунах с 891 до 1180, сообщает официальный сайт "горожан". Поэтому, поединок сможет посетить большее количество зрителей.
Отмечается, что билеты онлайн уже распроданы. Тикеты в кассах КСК "Ника" можно будет приобрести 11 и 12 апреля, с 11:00 до 17:00. В день матча, в субботу, 13 апреля, с 11:00 до 16:30.
Стоимость билета - 100 гривен.
Напомним, сам поединок начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО