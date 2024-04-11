Александрия увеличила количество билетов на матч с Динамо

В субботу, 13 апреля, "Александрия" в рамках 24 тура УПЛ, дома будут принимать "Динамо". Этот матч состоится при поддержке болельщиков на трибунах.

Расположение укрытия вблизи стадиона позволяет увеличить количество мест на трибунах с 891 до 1180, сообщает официальный сайт "горожан". Поэтому, поединок сможет посетить большее количество зрителей.

Отмечается, что билеты онлайн уже распроданы. Тикеты в кассах КСК "Ника" можно будет приобрести 11 и 12 апреля, с 11:00 до 17:00. В день матча, в субботу, 13 апреля, с 11:00 до 16:30.

Стоимость билета - 100 гривен.

Напомним, сам поединок начнется в 15:30.