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Клуб Лиги 1 интересуется вингером Динамо - Источник

Премьер-лига

Отпустит ли киевляне игрока?

Клуб Лиги 1 интересуется вингером Динамо - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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У полузащитника "Динамо" и молодежной сборной Украины Назара Волошина появился вариант продолжения карьеры во Франции.

Активный интерес к игроку киевлян проявляет "Страсбур", сообщает ТаТоТаке. Согласно данным источника, Волошин фигурирует в шорт-листах французского клуба на летнее усиление позиции вингера.

В текущем сезоне Назар отыграл 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Контракт 20-летнего игрока с "бело-синими" истекает через три года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

"Страсбур" идет 12-м в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 33 пункта.

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Динамо (Киев) Страсбур Назар Волошин
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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