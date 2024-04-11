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Клуб Лиги 1 интересуется вингером Динамо - Источник
Отпустит ли киевляне игрока?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
У полузащитника "Динамо" и молодежной сборной Украины Назара Волошина появился вариант продолжения карьеры во Франции.
Активный интерес к игроку киевлян проявляет "Страсбур", сообщает ТаТоТаке. Согласно данным источника, Волошин фигурирует в шорт-листах французского клуба на летнее усиление позиции вингера.
В текущем сезоне Назар отыграл 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Контракт 20-летнего игрока с "бело-синими" истекает через три года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.
"Страсбур" идет 12-м в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 33 пункта.
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