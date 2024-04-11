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Динамо возьмет на себя все расходы по пребыванию Миная в Киеве

Премьер-лига
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Минай отправился на киевский выезд, где проведет два матча

Динамо возьмет на себя все расходы по пребыванию Миная в Киеве

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Сегодня вечером делегация "Миная" отправятся в Киев, где 13 апреля проведут календарный поединок 24-го тура чемпионата УПЛ – с "Оболонью".

Как уже сообщалось ранее, закарпатский клуб дал согласие задержаться в столице еще на несколько дней и 17 апреля сыграть здесь перенесенный матч 16-го тура с "Динамо".

Как сообщает Sport.ua, все расходы по пребыванию закарпатцев в Киеве динамовцы возьмут на себя.

Также отмечается, что в ближайших матчах не сможет принять участие Кирилл Прокопчук, который из-за травмы ключицы выбыл на месяц.

Также вне игры остается Назарий Воробчак, который продолжает восстанавливаться после повреждения крестообразной связки и вернется в строй не ранее мая.

Напомним, что сейчас "Минай" занимает 16 место в таблице УПЛ, набрав 14 очков.

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Динамо (Киев) Оболонь (Киев) ФК Минай
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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