Динамо возьмет на себя все расходы по пребыванию Миная в Киеве

Сегодня вечером делегация "Миная" отправятся в Киев, где 13 апреля проведут календарный поединок 24-го тура чемпионата УПЛ – с "Оболонью".

Как уже сообщалось ранее, закарпатский клуб дал согласие задержаться в столице еще на несколько дней и 17 апреля сыграть здесь перенесенный матч 16-го тура с "Динамо".

Как сообщает Sport.ua, все расходы по пребыванию закарпатцев в Киеве динамовцы возьмут на себя.

Также отмечается, что в ближайших матчах не сможет принять участие Кирилл Прокопчук, который из-за травмы ключицы выбыл на месяц.

Также вне игры остается Назарий Воробчак, который продолжает восстанавливаться после повреждения крестообразной связки и вернется в строй не ранее мая.

Напомним, что сейчас "Минай" занимает 16 место в таблице УПЛ, набрав 14 очков.