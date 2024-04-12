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Пушич привлек к тренировке Шахтера 16-летнего голкипера команды U-19
Горняки начали подготовку к матчу с Александрией
shakhtar.com
Футболисты "
Сегодня, 11 апреля, команда Марино Пушича провела тренировку на базе спортивного комплекса "Святошин". "Горняки" стартовали с активации в фитнес-зале, далее переместились на поле, где работали над контролем мяча, выполняли упражнения на развитие атакующих действий, а в завершение сыграли мини-турнир на три команды.
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Также сегодня тренировался с командой 16-летний вратарь Ростислав Баглай. Весной этого года голкипер провел 4 матча за "Шахтер" U19 в юношеском чемпионате Украины.
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