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Пушич привлек к тренировке Шахтера 16-летнего голкипера команды U-19

Премьер-лига

Горняки начали подготовку к матчу с Александрией

Пушич привлек к тренировке Шахтера 16-летнего голкипера команды U-19

shakhtar.com

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Футболисты "Шахтера" вернулись после двух выходных и начали готовиться к игре чемпионата Украины с полтавской "Ворсклой", которая состоится в ближайшее воскресенье.

Сегодня, 11 апреля, команда Марино Пушича провела тренировку на базе спортивного комплекса "Святошин". "Горняки" стартовали с активации в фитнес-зале, далее переместились на поле, где работали над контролем мяча, выполняли упражнения на развитие атакующих действий, а в завершение сыграли мини-турнир на три команды.

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Также сегодня тренировался с командой 16-летний вратарь Ростислав Баглай. Весной этого года голкипер провел 4 матча за "Шахтер" U19 в юношеском чемпионате Украины.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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