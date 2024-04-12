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Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Защитник залечил травму

Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Став Лемкин восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба "горняков".

21-летний игрок получил травму в одном из зимних спаррингов "Шахтера".

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Всего в текущем сезоне он провел 3 матча за "горняков" во всех турнирах без результативных действий.

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Источник:
Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
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