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Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера
Защитник залечил травму
shakhtar.com
Защитник "
21-летний игрок получил травму в одном из зимних спаррингов "Шахтера".
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Всего в текущем сезоне он провел 3 матча за "горняков" во всех турнирах без результативных действий.
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Источник:Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
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