Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Защитник " Шахтера " Став Лемкин восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба "горняков".

21-летний игрок получил травму в одном из зимних спаррингов "Шахтера".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в текущем сезоне он провел 3 матча за "горняков" во всех турнирах без результативных действий.