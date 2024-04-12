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Лях: Рух разобрал игры Кривбасса, поэтому готов к этому поединку
Защитник львовян - о предстоящем матче с криворожанами
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Ростислав Лях поделился мыслями о предстоящем матче с "Кривбассом".
"Всегда неприятно проигрывать, но поражение от "Шахтера" - хороший урок для нас. Мы увидели свои слабые стороны и в каких игровых компонентах нам следует прибавить. Проанализировав ошибки, команда в привычном режиме готовится к матчу с "Кривбассом".Читайте такжеПринс поможет Кривбассу в матче с Рухом
Мы следим за всеми своими соперниками и, конечно, видели матчи криворожской команды. Они сейчас на втором месте в УПЛ, но "Рух" готов к матчам с лидерами. Такие поединки важны, чтобы продемонстрировать наш уровень и проявить себя с лучшей стороны. Команда разобрала игры "Кривбасса", поэтому мы готовы к этому поединку.
Нам будет противостоять боевая команда в которой собраны очень хорошие игроки. В составе криворожан хватает креативных футболистов, поэтому этот матч будет непростым для нас", - сказал Лях.
Матч 24-го тура УПЛ "Рух" - "Кривбасс" состоится в субботу, 13 апреля и начнется в 18:00.
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