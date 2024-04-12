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Два игрока Зари вернулись в общую группу после травм
Они смогут помочь команде в ближайшем матче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
11 апреля в общей группе "Зари" уже тренировались Герреро и Жуниор, которые из-за повреждений в последнее время не могли помочь луганской команде.
Их возвращение в строй было кстати, ведь в апреле луганчане должны сыграть еще четыре календарных поединка в чемпионате УПЛ, из которых два – с "Шахтером" (18 апреля – перенесенный матч 10-го тура и 22 апреля – 25-го тура).
Панамец Герреро в текущем сезоне провел за "Зарю" 16 матчей и записал в свой актив семь голов, а бразилец Жуниор сыграл в четырех поединках.
Ближайший свой поединок "Заря" проведет с "Черноморцем" 14 апреля.
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