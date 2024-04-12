  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два игрока Зари вернулись в общую группу после травм
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два игрока Зари вернулись в общую группу после травм

Премьер-лига

Они смогут помочь команде в ближайшем матче

Два игрока Зари вернулись в общую группу после травм

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

11 апреля в общей группе "Зари" уже тренировались Герреро и Жуниор, которые из-за повреждений в последнее время не могли помочь луганской команде.

Их возвращение в строй было кстати, ведь в апреле луганчане должны сыграть еще четыре календарных поединка в чемпионате УПЛ, из которых два – с "Шахтером" (18 апреля – перенесенный матч 10-го тура и 22 апреля – 25-го тура).

Панамец Герреро в текущем сезоне провел за "Зарю" 16 матчей и записал в свой актив семь голов, а бразилец Жуниор сыграл в четырех поединках.

Ближайший свой поединок "Заря" проведет с "Черноморцем" 14 апреля.

Читайте такжеХлань - о разрыве контракта с Зарей: Они меня запугивали, бросали угрозы
По теме
yellow-arrow
Лях: Рух разобрал игры Кривбасса, поэтому готов к этому поединку
yellow-arrow
Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера
yellow-arrow
Пушич привлек к тренировке Шахтера 16-летнего голкипера команды U-19
Заря (Луганск) Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости